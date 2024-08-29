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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'deki düğünde nikah şahitliği yaptı

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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin eski il başkanı Ahmet Namık Akdoğan'ın oğlu Safa Akdoğan'ın Eskişehir'deki düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin eski il başkanı Ahmet Namık Akdoğan'ın oğlu Safa Akdoğan'ın Eskişehir'deki düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin eski il başkanı Ahmet Namık Akdoğan'ın oğlu Safa Akdoğan ile Hazel Şahan'ın Eskişehir'deki düğün törenine katıldı. Destici, düğün salonunun girişinde Ahmet Namık Akdoğan ve partililer tarafından karşılandı. Düğüne Destici'nin yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti milletvekilleri Fatih Dönmez, AK Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda davetli katıldı. Akdoğan ve Şahan ailelerini tebrik eden Destici, nikah töreninde Safa Akdoğan'ın nikah şahidi oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin genç çiftin nikahını kıymasının ardından konuşan Destici, genç çiftin düğünlerinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akdoğan ailesinin düğününde bulunmanın kendileri için bir vefa görevi olduğunu söyleyen Destici, "Öncelikle gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı, mübarek olsun, Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Gençlerimizin sevgisi hem yüzlerinden hem gözlerinden okunuyor. Yüreklerinde de bu sevgiyi taşıdıklarını evetlerin ne kadar içten ve yüksek sesli olmasından anladık. Cenab-ı hak birbirlerine karşı olan bu muhabbeti, gözlerindeki bu sevinci, bu mutluluğu hiç eksik etmesin ve bir yastıkta kocasınlar inşallah" dedi. Nikah törenin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çifti kutlayarak tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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