BBP Genel Başkanı Destici, Üsküdar'da STK temsilcileri şehit aileleri ve gazilerle buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "'Biz geldiğimizde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını getireceğiz.' diyor. Yani 'Türkiye'nin bir bölgesine özerklik vereceğim.' diyor. Kime, Pkk'ya. Bunları ben söylemiyorum, Kılıçdaroğlu söylüyor. Geri adım atmıyor çünkü HDP'nin desteğini istiyor. Bu bir proje, HDP ve Pkk'nın taleplerinin yerine gelmesi için Kılıçdaroğlu aday yapıldı." dedi.

Üsküdar'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle buluşma etkinliğinde bir konuşma yapan Destici, Millet İttifakı çatısı altındaki partilerin geçmişte yaptıklarının unutulmaması, vaatlerine de kanılmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TEKNOFEST'i ve yapılan çalışmaları görmezden gelip, ABD'li bir şirketle anlaşarak Atatürk Havalimanı'nda uzay ve bilim çalışmaları yapacakları yönünde ifadeler kullandığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bizim şirketlerimiz, gençlerimiz, bilim adamlarımız şu anda orada yapıyor. Senin derdin ne bizim savunma sanayimizle, Baykar'la? Hürjet'ten, milli muharip uçağından, İHA'lardan, SİHA'lardan niye rahatsız oluyorsun? Haluk Bey (Bayraktar) cevap verince hemen geri adım attın. Çünkü milletin büyük tepkisi olduğunu biliyorsun. Biz onların niye rahatsız olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Güneyde bir başkası olacağına PYD olsun diyor.' Sanki PYD sivil, masum bir yapıymış gibi. PYD, Pkk'nın Suriye uzantısı. Bu kabul edilebilir mi? Yetmiyor, masaya vura vura 'Biz geldiğimizde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını getireceğiz.' diyor. Yani 'Türkiye'nin bir bölgesine özerklik vereceğim.' diyor. Kime, Pkk'ya. Bunları ben söylemiyorum, Kılıçdaroğlu söylüyor. Geri adım atmıyor çünkü HDP'nin desteğini istiyor. Bu bir proje, HDP ve Pkk'nın taleplerinin yerine gelmesi için Kılıçdaroğlu aday yapıldı."

Destici, Kılıçdaroğlu'nun mezhepçilik, etnik kökencilik, ayrımcılık yapıp, yerli üretime karşı çıktığını ancak Türk milletinin emperyalistlerin hedeflerini gerçekleştirmek için iktidara gelmeye çalışanlara iktidarı ve cumhurbaşkanlığını vermeyeceğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaşanan gelişmeler karşısında ses çıkarmadığını söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Ey Akşener, sen milliyetçi değilsin, partin milliyetçilerin partisi değil. İnanıyorum ki hiçbir milliyetçi sana oy vermeyecek. Çünkü sen sadece partideki milliyetçileri tasfiye ediyorsun. Ne kadar LGBT'li varsa, ne kadar Batı yanlısı, IMF politikalarının takipçisi ekonomist varsa, ne kadar Pkk'yla iş birliğini savunan liberal görüşlü insan varsa partini onlarla doldurdun. Karadeniz'de sondaj gemilerimizle doğal gaz bulduk, törenle şebekeye bağlandı. Cumhurbaşkanımız bir yıl boyunca konutlarda sıcak su ve mutfak kullanımının bedava olduğunu açıkladı. Ayrıca bir ay boyunca tamamı bedava. Bunu duyan Akşener, 'Acaba bu gaz gerçekten çıktı mı, yoksa Putin mi bize gönderdi.' dedi. Git bak. Üstelik Sayın Akşener, sana da Kılıçdaroğlu'na da diğer ortaklarına da bedava. Ama Pkk'lı yoldaşlarınıza bedava gaz yok, onlara İHA, SİHA, akıllı bomba var. Tepelerine binecek kahraman Mehmetçiklerimiz, Özel Harekat polislerimiz var. Onların da kökünü kazıyacağız. Bir daha yoldaşlık, ortaklık yapacak ne PKK ne HDP ne de başka bir terör örgütü bulamayacaksınız."

Destici, konuşmasının ardından milletvekili adaylarıyla sahnede fotoğraf çektirdi.

Programa, BBP genel başkan yardımcıları Selim Şimşek, Ahmet Yeliz ve Yaşar Seyhan, İl Başkanı Dursun Çağlayan, Üsküdar İlçe Başkanı Cemil Sucu ve bazı milletvekili adayları katıldı.