BBP Genel Başkanı Destici, Ümraniye'de konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ülkeyi, milleti kutuplaştıracak söylemlerin dillendirilerek milletin karşı karşıya getirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Ümraniye Meydanı'nda partisinin seçim çadırı önünde konuşan Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan kayıpları anarak, devletin gücü, hükümetin çalışması ve milletin dayanışmasıyla bu zor günlerin de atlatılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini hatırlatan Destici, "İYİ Parti'nin de içinde olduğu yedili masanın cumhurbaşkanı adayı gidiyor HDP'yle görüşüyor. Aynı Akşener ne demişti? 'HDP eşittir PKK.' Söz doğru ama bakalım özde de buna inanıyorlar mı? Kılıçdaroğlu gitti ve HDP'yle görüştü. Akşener'in sözüyle PKK'yla görüştü. Peki kapalı kapılar arkasında ne görüştü, hangi sözü verdi? Bilen yok. Ta ki Sırrı Sakık konuşana kadar. Sırrı Sakık, 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla' dedi." ifadelerini kullandı.

Destici, kendisine bir televizyon programında "Kılıçdaroğlu zor bir aday mı?" diye sorulduğunu ifade ederek, "Hayır, zor bir aday değil, tehlikeli bir adaydır. Ülke için, millet için, devlet için tehlikeli. Çünkü devletin varlığını önemsemiyor, ülkenin bütünlüğünün altına dinamit koyuyor. Milletin kardeşliğini fitne fesatla yok etmeye çalışıyor. Allah'ın izniyle siz de biz de fırsat vermeyeceğiz, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz." diye konuştu.

Meral Akşener ve partisinin asla Türk milliyetçisi olmadığını iddia eden Destici, "Tüm milliyetçiler şunu biliyor; Meral'in ipiyle kuyuya inilmez. Tüm vatanseverlere, Türk milliyetçilerine, bu ülkeyi seven herkese çağrımdır; sakın ha Meral'in ipiyle kuyuya inmeyin." dedi.

Cumhur İttifakı olarak ülke içinde ve dışında Türkiye devletinin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline göz dikmiş bir tane terörist bırakmayacaklarını kaydeden Destici, tüm terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını söyledi.

"Alevi de bizimdir, Sünni de bizimdir"

Destici, Türkiye'de 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı ya da başbakan adayının mezhebini öne getirmediğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu aleni mezhepçiliktir. Biz ülkeyi, milletimizi kutuplaştıracak her şeyin bu kadar açık, pervasız dillendirilerek milletin karşı karşıya getirilmesini reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz. Alevi de bizimdir, Sünni de bizimdir. Kürt de bizimdir, Türk de, Türkmen de bizimdir. Arap da bizimdir, Çerkez de bizimdir, Boşnak da bizimdir. Bizim aradığımız ölçü şudur: Bir, devletin varlığına sahip çıkacak. İki, ülkenin toprak bütünlüğüne sahip çıkacak. Üç, milletin birliğinin, kardeşliğinin yanında olacak. Dört, ay yıldızlı al bayrağımızın altında göğsünü gere gere İstiklal Marşı'nı okuyor mu biz ona bakarız."

Aleviliği, İslam içinde bir mezhebi anlayış olarak gördüklerini belirten Destici, "Asla Alevi kardeşlerimizi İslam dairesi dışında görmüyoruz. Sadece amel konusunda bir yaşantı farklılığı olarak görüyor ve buna saygı duyuyoruz. 'Ben Aleviyim' diyerek milleti bölmeye çalışanlar, 'Alevilik ayrı bir dindir.' diyenler Batı'ya, emperyalizme, Soros'a hizmet etmektedir." dedi.

Destici, bölgedeki farklı siyasi partilerin stantlarını ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti ve BBP flamalarının yer aldığı alanda, "Ümraniye Hazır Türkiye Yüzyılı Başlıyor" yazılı dev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri açıldı.