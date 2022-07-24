BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye hep Lozan Antlaşması'na uyma gayreti içerisinde" - Haberler

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BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye hep Lozan Antlaşması'na uyma gayreti içerisinde"

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye hep Lozan Antlaşması'na uyma gayreti içerisinde'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in 27'inci ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katılmak üzere ziyaret ettiği Batı Trakya'da, Türkiye'nin her zaman Lozan Antlaşması'nın esaslarına uyma gayreti...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in 27'inci ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katılmak üzere ziyaret ettiği Batı Trakya'da, Türkiye'nin her zaman Lozan Antlaşması'nın esaslarına uyma gayreti içerisinde bulunduğunu belirtti.

Kabri başında düzenlenen anma töreninde, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri için önemine değinen Destici, 14 Temmuz'da hayatını kaybeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yi de andı.

Destici, Mete'nin cenazesindeki kalabalığa işaret ederek, "Bu şunu gösteriyor ki, kim ne yaparsa yapsın, Yunan hükümeti hangi kararı alırsa alsın, hangi uygulamayı yaparsa yapsın burası Türk yurdu ve burada Türkler var olmaya devam edecek." diye konuştu.

Bugün Lozan Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Destici, " Türkiye'nin kara sınırları bu anlaşmayla çizildi. Bugün bu anlaşma hala geçerliliğini kuruyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlaşmanın esaslarına hep uyma gayreti içerisinde oldu, her anlamda. Hem sınırlar konusunda hem azınlıklar ve hakları konusunda ama maalesef muhataplarımız bu kararları hep yok saydılar ve bugün de yok saymaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Destici, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sorunlara da değinerek, "Sadık Ahmet'in ve onun yol arkadaşlarının ve onun birlikte yaşadığı, bu topraklardaki kardeşlerimin her zaman yanında bulunmaya ve haklarının savunucusu olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Büyük Birlik Partisi Sadık Ahmet Türkiye Güncel Haberler

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