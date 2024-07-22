Üye Girişi
Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit ve gaziler arasındaki maaş farkını kabul etmiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti kabul ederek, rütbeli askerler ile erler arasındaki gazi maaş farkının kabul edilemez olduğunu belirtti. Destici, ayrıca terör örgütünü öven şarkı, türkü ve halaya müsaade edilmemesi gerektiğini ve sahipsiz hayvanlara yönelik saldırıları kınadı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çalışırken subay, astsubaylarımız ile erlerimiz arasında bir maaş farkı var. Bu kabul edilebilir bir durumdur ama iş şehitliğe, gaziliğe gelince arada bir fark olmasını, hem de 4 kat uçurum olmasını kabul etmiyorum." dedi.

Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti, partisinin genel merkezinde kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, rütbeli askerler ile erler arasındaki gazi maaş farkının kabul edilebilir olmadığını belirten Destici, şunları söyledi:

"Çalışırken subay, astsubaylarımız ile erlerimiz arasında bir maaş farkı var. Bu kabul edilebilir bir durumdur ama iş şehitliğe, gaziliğe gelince arada bir fark olmasını, hem de 4 kat uçurum olmasını kabul etmiyorum. Aklım da vicdanım da bunu reddediyor."

Bu durumun takipçisi olacağını ifade eden Destici, "Bu bir parti meselesi de değil. Bu bir milli meseledir. Aynen terörle mücadele gibi bir milli meseledir. Çünkü terörle mücadele eden askerimiz alacağı paraya göre mücadele etmiyor ama gazi, şehit olursa geride kalan çocuğu ne alacak bunu bilmesi lazım." diye konuştu.

"Terör örgütünü övücü sözde şarkı, türkü, halaya müsaade edilmemeli"

Mersin'de bir grubun, bölücü terör örgütünün sözde marşıyla halay çektiği görüntülere de değinen Destici, şunları kaydetti

"Sahil kentlerinde bazı gruplar toplanıp halay çekip şarkı söylüyor. Ne şarkısı söylüyor? PKK'yı, terörist başını öven müziklerle halaylar çekiyorlar. Bunun için mi gencecik evlatlarımız şehit oldu? Bu alçaklara asla ve kata fırsat verilmemeli, meydan boş bırakılmamalıdır. Terör örgütü başını, terör örgütünü övücü ve onların propagandası niteliğindeki sözde şarkı, türkü, halaya müsaade edilmemelidir. Bir de bunların siyasette savunucuları var. Dünyanın hiçbir ülkesinde terörün partisi olmaz, hele Meclis'te hiç olmaz ama burada var. Her gün Meclis'te PKK'yı, terörist başını ve teröristleri övüyorlar."

"Bunların köpek savunuculuğu da vicdanlarından gelmiyor"

Destici, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin Meclis'te görüşüldüğünü anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğu köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra aylardır yaşam mücadelesi veren Tunahan'ın babasına saldırıyorlar. Küçücük kızı köpekten kaçarken otomobilin altında kalarak can veren anneye, babaya saldırıyorlar. Bu kadar da vicdansızlar. Bunların köpek savunuculuğu da vicdanlarından gelmiyor. Ülkenin aleyhine ne varsa onların yanındalar."

Kabulde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da gaziler ve şehit yakınlarının özlük haklarıyla ilgili taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Türkiye Hayvan Hakları Güvenlik Politika Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
title