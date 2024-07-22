BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit ve gaziler arasındaki maaş farkını kabul etmiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çalışırken subay, astsubaylarımız ile erlerimiz arasında bir maaş farkı var. Bu kabul edilebilir bir durumdur ama iş şehitliğe, gaziliğe gelince arada bir fark olmasını, hem de 4 kat uçurum olmasını kabul etmiyorum." dedi.

Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti, partisinin genel merkezinde kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, rütbeli askerler ile erler arasındaki gazi maaş farkının kabul edilebilir olmadığını belirten Destici, şunları söyledi:

"Çalışırken subay, astsubaylarımız ile erlerimiz arasında bir maaş farkı var. Bu kabul edilebilir bir durumdur ama iş şehitliğe, gaziliğe gelince arada bir fark olmasını, hem de 4 kat uçurum olmasını kabul etmiyorum. Aklım da vicdanım da bunu reddediyor."

Bu durumun takipçisi olacağını ifade eden Destici, "Bu bir parti meselesi de değil. Bu bir milli meseledir. Aynen terörle mücadele gibi bir milli meseledir. Çünkü terörle mücadele eden askerimiz alacağı paraya göre mücadele etmiyor ama gazi, şehit olursa geride kalan çocuğu ne alacak bunu bilmesi lazım." diye konuştu.

"Terör örgütünü övücü sözde şarkı, türkü, halaya müsaade edilmemeli"

Mersin'de bir grubun, bölücü terör örgütünün sözde marşıyla halay çektiği görüntülere de değinen Destici, şunları kaydetti

"Sahil kentlerinde bazı gruplar toplanıp halay çekip şarkı söylüyor. Ne şarkısı söylüyor? PKK'yı, terörist başını öven müziklerle halaylar çekiyorlar. Bunun için mi gencecik evlatlarımız şehit oldu? Bu alçaklara asla ve kata fırsat verilmemeli, meydan boş bırakılmamalıdır. Terör örgütü başını, terör örgütünü övücü ve onların propagandası niteliğindeki sözde şarkı, türkü, halaya müsaade edilmemelidir. Bir de bunların siyasette savunucuları var. Dünyanın hiçbir ülkesinde terörün partisi olmaz, hele Meclis'te hiç olmaz ama burada var. Her gün Meclis'te PKK'yı, terörist başını ve teröristleri övüyorlar."

"Bunların köpek savunuculuğu da vicdanlarından gelmiyor"

Destici, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin Meclis'te görüşüldüğünü anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğu köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra aylardır yaşam mücadelesi veren Tunahan'ın babasına saldırıyorlar. Küçücük kızı köpekten kaçarken otomobilin altında kalarak can veren anneye, babaya saldırıyorlar. Bu kadar da vicdansızlar. Bunların köpek savunuculuğu da vicdanlarından gelmiyor. Ülkenin aleyhine ne varsa onların yanındalar."

Kabulde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da gaziler ve şehit yakınlarının özlük haklarıyla ilgili taleplerini dile getirdi.