BBP Genel Başkanı Destici, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Destici, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, devletin en önemli görevlerinden birinin kamu düzenini ve halkın güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, Türk milletinin tarihinin her döneminde, devletle yaşadığını, devletle anıldığını ve devleti kutsal kabul ettiğini anımsattı.

Bu nedenle milletin, Türk polisinin tarihini milletin tarihiyle akran saydığını kaydeden Destici, suçun önlenmesi ve suçla mücadele gibi önemli toplumsal görevleri yerine getiren polisin, bu asli görevlerini yaparken, aslında kamuya ait tüm alanlarda, devletin vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun şartları sağladığını ifade etti.

Polis teşkilatının, tüm kamu hizmetlerine ve sosyal hayatın bütününe önemli katkı yaptığını aktaran Destici, bütün kamu görevlilerinden farklı olarak, yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerin, bu ağır çalışma koşullarının yanında, meslek hayatlarının her anını ölüm tehlikesiyle geçirmeleri itibariyle de çok ağır bir sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

Destici, bu yönleriyle emniyet mensuplarının, milletin hayatında ve gönlünde önemli yer tuttuğu değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz, emniyet teşkilatımızın mensuplarını, ülkemizin özellikle son 40 yılında, teröre karşı milletin istikbalini, çukurlara, hendeklere gömme hayali kuranlara karşı, 15 Temmuz'da devleti yıkmaya kalkanlara karşı verdikleri kahramanca mücadeleyle hatırlıyor, onları yüreğinde taşıyor. Adına 'devlet' dediğimiz milletimizin manevi çatısını ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin, milletimizin varlığı ve bekası için hayatlarını feda eden polislerimiz olduğunu, onların ailelerinin ailemiz, evlatlarının evlatlarımız, hatıralarının ise bizi millet yapan en önemli değerlerimizden olduğunu asla unutmayacağız.

Devletin varlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için fedakarlıkla görev yapan, her birinin gözlerinde ay yıldızın ışıltısını gördüğümüz emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor; görevleri başında, terörle mücadelede, milletimiz için canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, hassaten 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan 44 kardeşimizi, saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum."