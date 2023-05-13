BBP Genel Başkanı Destici Sultanbeyli'de konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sadece ülkemizdeki terör grupları ya da vatan düşmanları ya da milleti birbirine kırdırmaya çalışan mihraklar değil. ABD de 'İktidar değişsin, Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı yenilsin' istiyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sadece ülkemizdeki terör grupları ya da vatan düşmanları ya da milleti birbirine kırdırmaya çalışan mihraklar değil. ABD de 'İktidar değişsin, Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı yenilsin' istiyor. İngiltere de İsrail de AB ülkeleri de Yunanistan, Ermenistan da aynısını istiyor, bir de Kılıçdaroğlu istiyor." dedi.

Sultanbeyli Meydanı'nda vatandaş buluşmasında konuşan Destici, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Eğer bugün güçlü bir devletimiz varsa, milletimiz birlik ve beraberlik kardeşlik içerisindeyse bunları bozmaya çalışanlara fırsat vermemişse bunu ilk önce annelerimize, kadınlarımıza borçluyuz." diye konuştu.

Ülkenin terörle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bizler terörle devlet, ülke, millet olarak kahraman güvenlik güçlerimizle mücadele ederken maalesef bazı mihraklar, bazı odaklar askerimizi, polisimizi, Aybüke Yalçın öğretmenimizi, kundaktaki bebeklerimizi katleden katil sürüsü PKK terör örgütü ve onların uzantılarıyla kol kola yürümekten çekinmiyor. Bakın bu ülkede ekonomik kriz varsa bunun iki önemli nedeninden birisi de 40 yıldır terör örgütüyle mücadeleye harcadığımız 1 trilyon doların üzerindeki paradır. Bu para öyle büyük bir paradır ki bakın Türkiye'de şu anda iç, dış, kamu, özel, borç toplamı 460 milyar dolardır. Teröre harcadığımız bunun iki katından fazladır. Eğer bu parayı terörle mücadeleye değil de milletimize harcamış, yatırıma, istihdama harcamış olsaydık bugün kişi başı milli gelirimiz 11 bin dolar değil, 25 bin dolar olurdu."

Destici, yarın yapılacak seçimlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece ülkemizdeki terör grupları ya da vatan düşmanları ya da milleti birbirine kırdırmaya çalışan mihraklar değil. ABD de 'İktidar değişsin, Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı yenilsin' istiyor. İngiltere de İsrail de AB ülkeleri de Yunanistan, Ermenistan da aynısını istiyor, bir de Kılıçdaroğlu istiyor. Bir de o masada oturanlar istiyor. Niye Cumhur İttifakı yenilsin istiyorlar? Çünkü Cumhur İttifakı'yla birlikte Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet ne yapıyor? Onurlu ve tam bağımsız bir dış politika izliyor."

Destici, bu ülkedeki ekonomik sıkıntının bir nedeninin de enerji ithalatı için dışarıya ödenen yıllık 90-100 milyar dolar para olduğunu söyledi.

"Şimdi bunu oraya ödemesek de ülke insanımıza, milletimize, yatırıma, istihdama, dayanışmaya, yardımlaşmaya harcasak olmaz mı? İşte bunu yapmaya çalışıyoruz." diyen Destici, Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle doğal gaz çıkardığını kaydetti.

Karadeniz ve Sakarya sahasında yaklaşık 750 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğuna dikkati çeken Destici, "İki buçuk yıllık kısa bir sürede işler tamamlandı, şebekeye bağlandı. Cumhurbaşkanı'mız iki müjde açıkladı. Bir yıl boyunca konutlarda, sularda ve mutfakta gaz bedava. Kış bitene kadar bir ayda ısınmada da bedava. Akşener ne dedi? 'Acaba gerçekten gaz çıktı mı?' dedi. 'Putin yolladı.' dedi." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler, Muharrem İnce'ye şantaj yaptı"

Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler, Muharrem İnce'ye şantaj yaptı, adam adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oylarını alabilmek için ne dedi? 'Rusya yapmış olabilir' dedi. Şimdi alenen, açıkça olan bir şeyi bile hedef sattırmaya çalışıyor. Burada mağdur ettikleri İnce'den daha çok, İnce'ye oy vermeyi düşünen milyonlarca seçmenin demokratik hakkını gasbettiler. Şimdi o seçmen, demokratik hakkı gasbedilen o seçmen, bu hakkını gasbeden Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesine gidip de oy verir mi? Onlara sesleniyorum. Size yapılan bu hak gaspına seyirci kalmayın. 'Yarın gelin, oylarınızı Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verin. Onlara büyük bir ders verin ve seçime ilk turda bitirelim.' diyorum."