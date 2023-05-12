BBP Genel Başkanı Destici, Sultanbeyli'de konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK'nın oylarıyla cumhurbaşkanı ya da cumhurbaşkanı yardımcısı seçilenden bu ülkeye bir fayda gelir mi? Bu millete bir fayda gelir mi? Peki PKK ya da HDP destek veriyorsa karşılık almadan verir mi?" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Pkk'nın oylarıyla cumhurbaşkanı ya da cumhurbaşkanı yardımcısı seçilenden bu ülkeye bir fayda gelir mi? Bu millete bir fayda gelir mi? Peki PKK ya da HDP destek veriyorsa karşılık almadan verir mi?" dedi.

Sultanbeyli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Destici, kurulduğu günden beri BBP'ye her zaman sahip çıkan, Türkiye ortalamasının üzerinde oy veren Sultanbeylili seçmenlere teşekkür etti.

Destici, seçimlerde tüm seçmenlerin oy kullanması ve sandığa sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bunun tarihi ve kritik bir seçim olduğunu belirten Destici, "Kılıçdaroğlu, PKK'nın, diğer terör örgütlerinin de desteğiyle cumhurbaşkanı seçilme hayalleri kurarken, Meral Akşener ve masada oturan diğer parti liderleri de cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalleri kurmaktadır. Peki ben size söylüyorum, PKK'nın oylarıyla cumhurbaşkanı ya da cumhurbaşkanı yardımcısı seçilenden bu ülkeye bir fayda gelir mi? Bu millete bir fayda gelir mi? Peki PKK ya da HDP destek veriyorsa karşılık almadan verir mi?" diye konuştu.

Destici, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, "Ne diyor HDP sözcüleri, PKK'lılar? 'Verdikleri sözleri yerine getirmezlerse seçimden sonra bunun hesabını sorarız.' diyecek kadar pervasızlaşıyor. İşte onları hadsizleştiren, bu pervasız açıklamaları yapmalarına sebep olan Kemal Kılıçdaroğlu, yedili masada oturanlar ve onları destekleyen gruplardır." ifadelerini kullandı.

Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin geleceğini ve kardeşliğini önceleyerek yollarına devam ettiklerini aktaran Destici, günün birlik olma, beraber olma, aynı hedefe birlikte yürüme, Türkiye düşmanlarına karşı birlikte mücadele etme günü olduğunu kaydetti.

Destici, yarın Sultanbeyli meydanında bir miting gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, "Son mitingimizi Sultanbeyli olarak seçtik. Neden? Çünkü Sultanbeyli bizi bilir, biz Sultanbeyli'yi biliriz. Sultanbeyli bizi sever, biz Sultanbeyli'yi severiz. Bundan sonra, bugüne kadar olduğu gibi her bir Sultanbeyli'nin derdiyle yakından ilgileneceğiz." dedi.

Pazar günü yapılacak seçimlere işaret eden Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önümüzde bir gün kaldı, pazar günü sabah 8'de oy kullanılmaya başlanacak. Buradan çıktığınızda yakınlarınızdan başlayarak tanıdığınız herkesi arayarak, mutlaka ama mutlaka cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekili seçimleri için Büyük Birlik Partimize oy istemenizi ve en az 50 kişinin oyunu almanızı sizden bekliyorum. Bu konuda sizlerden bir söz istiyorum. Söz mü Sultanbeyli?"