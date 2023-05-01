BBP Genel Başkanı Destici, Sultanbeyli'de konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'mız seçimin her iki ayağını kazandıktan sonra terörle mücadele daha kavi ve kararlı bir şekilde devam edecek ve bir dahaki seçime bu 7'li masa ittifak yapacak ne PKK ne HDP ne de başka birisini bulamayacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'mız seçimin her iki ayağını kazandıktan sonra terörle mücadele daha kavi ve kararlı bir şekilde devam edecek ve bir dahaki seçime bu 7'li masa ittifak yapacak ne PKK ne HDP ne de başka birisini bulamayacak." dedi.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Sultanbeyli Meydanı'nda partisince düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. Burada konuşan Destici, Şırnak'taki trafik kazasında şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'de hala PKK'ya terör örgütü diyemeyenlerin ve onlarla iş tutanların bulunduğunu belirten Destici, 7'li masanın cumhurbaşkanı adayının HDP ile seçim ittifakı yaptığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP eşittir PKK" dediğini aktaran Destici, "Öyleyse senin cumhurbaşkanı adayın HDP ile görüştüğünde PKK ile görüşmüş olmuyor mu?" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ilişkin Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın açıklamalarına değinen Destici, "Kılıçdaroğlu'nun 'Ben böyle bir şey söylemedim.' dediğini duymadık. Milliyetçilikten geçinen, fason, çakma milliyetçi Akşener'in buna bir tepkisini duydunuz mu? Çünkü onlar özde değil, sözde milliyetçi, onlar imitasyon, çakma milliyetçi. İYİ Parti de milliyetçi bir parti değil. Benim vatansever, milliyetçi kardeşlerim bunu görüyor ve 14 Mayıs'ta bırakın İYİ Parti'ye, CHP'ye oy vermeyi, onları sandığa gömecekler." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye'nin çok kritik bir seçime gittiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu sadece PKK, HDP değil, aşırı sol, marjinal MKLP, TİKKO, DHKP-C, 10 Aralık Hareketi, terör örgütlerinin hepsiyle görüşüyor. Hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Geçen seçimde CHP'nin adayı vardı, Muharrem İnce. Niye ona destek vermediler de Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar? Çünkü Kılıçdaroğlu tam aradıkları aday. Mezhepçilik onda, etnik kökencilik onda, ayrımcılık onda, ABD ve Batı'ya diz çökme onda, İngiltere'ye gidip tefecilerden, uyuşturucu baronlarından para istemek onda. Yani Batı, emperyalizm, terörizm ne istiyorsa hepsi Kılıçdaroğlu'nda."

"Tefeciden mi, soyguncudan mı, uyuşturucudan mı belli değil"

BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den 300 milyar dolar getireceğini söylediğini anımsatarak, bunun kaynağının belli olmadığını dile getirdi. Destici, "Tefeciden mi, soyguncudan mı, uyuşturucudan mı belli değil. Uluslararası finans merkezlerinden yani Soros gibilerden alacaksan o zaman kapitülasyonlara imza atıyorsun demektir. O zaman Türkiye'nin tapusunu veriyorsun demektir. Onların girdiği her ülkede ekonomik bağımlılık oluşmuştur, onun sonunda da siyasi kaos, istikrarsızlık olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya sahasından çıkan doğal gazın şebekeye bağlandığını ancak Akşener'in "buna hazımsızlık gösterdiğini" ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Hazımsızlık bu kadar olmaz. Kızılay sodası ya da Niğde gazozu içmesini tavsiye ediyorum. Niye kıskanıyorsunuz? Akşener'e, Kılıçdaroğlu'na, Babacan'a, Davutoğlu'na, Karamollaoğlu'na da bedava, herkese bedava. Ama onlara üzücü haberimiz, PKK'lı yol arkadaşlarına, teröristlere yok. Onlara İHA, SİHA, akıllı bomba, roket... 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'mız seçimin her iki ayağını kazandıktan sonra terörle mücadele daha kavi ve kararlı bir şekilde devam edecek ve bir dahaki seçime bu 7'li masa ittifak yapacak ne PKK ne HDP ne de başka birisini bulamayacak."