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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ile partililer, şehidin Odunpazarı ilçesindeki babaevini ziyaret etti ve şehidin babası Nazif Evcin ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla görüştürdü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ile partililer, şehidin Odunpazarı ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Baksan, şehidin babası Nazif Evcin ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla görüştürdü. Destici, şehidin babası Nazif Evcin'e başsağlığı dileklerini sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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