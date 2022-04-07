BBP Genel Başkanı Destici, sanayi esnafıyla iftar yaptı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, OSTİM Yıldız Sanayi esnafıyla iftarda bir araya geldi.

Sanayi sitesindeki bir dükkanda işçilerle orucunu açan Destici, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destici, sanayi esnafının daveti üzerine geldiğini belirterek, davetlerinden dolayı esnafa teşekkür etti.

Bir yandan iftar yaparken diğer yandan da sanayi esnafının sorunlarını dinlediğini söyleyen Destici, "Piyasadaki pahalılığı onlar da fark ediyor. Onların işlerine de yansımış durumda. Satışlar azalmış, fiyatlar çok yükselmiş. Ama buna rağmen elhamdülillah diyor. Esnafımız, bu zor günleri devlet ve millet dayanışmasıyla aşabileceğimize yürekten inanıyor." dedi.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziranda toplanmalı"

Destici, asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesine ilişkin önerisini hatırlatarak, "Türkiye şu anda yüksek enflasyonla karşı karşıya, yüksek enflasyonla yaşıyoruz. Bundan dolayı Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziran ayında tekrar bir araya gelmeli ve yeni bir değerlendirme yapılarak, şayet verilen zammın üzerinde bir enflasyon varsa bu enflasyon farkı, memurlar ve emekliler de olduğu gibi asgari ücretle çalışan işçilerimize de yansıtılmalı. Bunu da işçi kardeşlerimiz bekliyorlar." diye konuştu.

Devletin varlığını hep birlikte muhafaza etmek gerektiğine dikkati çeken Destici, Allah'ın, ülkenin dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerinin yardımcısı olması temennisinde bulundu. Destici, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ve bu konuda 1 trilyon dolardan fazla para harcadığını kaydetti.

BBP Genel Başkanı Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Ne sayın Kılıçdaroğlu'ndan ne o 6'lı gruptan bununla ilgili bir şey duyuyor musunuz? Yani HDP'ye dönüp 'Sizin savunduğunuz ve sözcülüğünü yaptığınız PKK yüzünden bu ülke insanı 1 trilyon dolarını kaybetti. Sizin savunduğunuz PKK ile mücadeleye harcadığımız 1 trilyon doların üzerindeki para yüzünden bugün ülkemizin ekonomisi önemli ölçüde bu durumda' diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Eğer bugün bu ülkenin iç ve dış borcu, bütçe açığı, dış ticaret açığı, cari açığı varsa, bu ülkede kişi başına düşen milli gelir 20-30 bin dolar seviyesinde değilse bunun en önemli sebebi teröre harcadığımız para. Bunun hesabını önce hala PKK'nın sözcülüğünü yapanlara soracağız. Daha sonra onlarla gizli ittifak oluşturanlara soracağız."

"Meclis'teki HDP grubunun pek çoğu Kandil'den geldi"

Dokunulmazlığı kaldırılan, hakkında yakalama kararı bulunan ve PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili de konuşan Destici, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan, daha doğrusu kendisi de PKK'lı olan Semra Güzel nerede diye HDP'ye sorabiliyor mu? Hani bunlar kanundan, adaletten, haktan, hukuktan yanaydı. Nerede? Kandil'e gittiği söyleniyor. Yanlış bir yere gitmemiş. Oradan gelmişti, oraya gitti. Meclis'teki HDP grubunun da pek çoğu Kandil'den geldi. Bunun için artık bizlerin ve bu milletin tahammülü kalmamıştır. TBMM'de vatan haini, terörist istemiyoruz, milletin evlatlarını şehit eden, masum öğretmenlerini katleden katiller ya da katillerin sözcülerini istemiyoruz. Bunun için Anayasa Mahkemesi artık işi uzatmamalı, Anayasa'ya göre zaten yüzde 100 kapatılır, bir an önce kararını vermeli ve bunların hesabını kesmelidir."