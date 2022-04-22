BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti Açıklaması

SAKARYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, savaş bölgesinden tahliye edilen ve Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti.

Muhtarlarla iftar programında buluşmak için Sakarya'ya gelen Destici, Ukrayna'dan Sakarya'ya getirilen 113'ü yetim çocuk ve 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafilenin bulunduğu otele geldi.

Burada çocuklara çiçek ve çikolata veren Destici, yaptığı konuşmada, Türkiye'de Ukraynalı çocukları ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyanın hiçbir noktasında savaş olamamasını, bütün çocukların aileleriyle birlikte kendi evlerinde, şehirlerinde kendi okullarında devam etmesini arzuladıklarını ifade eden Destici, "Ama maalesef sadece Ukrayna'da değil dünyanın pek çok noktasında üzgünüz savaş var. Temennimiz, dileğimiz, Türkiye'mizin, devletimizin uğraşı da Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi ve sizin yuvalarınıza kavuşmanız. Burada emin ellerde güvendesiniz çünkü Türkiye ile Ukrayna dosttur. İnşallah burada diğer vatandaşlarımızla birlikte sizlere sahip çıkan ve burada misafir eden tüm kardeşlerimizin hepsine sizin adınıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'de 23 Nisan'ın Meclis'in açılış tarihinin aynı zamanda Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olarak kutlandığını anımsatan Destici, bir an önce savaşın sona ermesini ve çocukların bayramlarını kendi ülkelerinde kutlamasını temenni ettiklerini aktardı.

Muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Destici, daha sonra Serdivan ilçesindeki bir restoranda muhtarlarla iftarda bir araya geldi.

Destici, burada yaptığı konuşmada, PKK terör örgütüne karşı son günlerde başlatılan ve büyük bir başarıyla devam eden Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle son dönemlerde kadına karşı şiddet ve bu şiddet sonucu ölümlerin arttığına dikkati çeken Destici, "Özellikle kadınlarımıza karşı yapılan şiddeti bir kez daha lanetliyorum. Bu insanlık suçudur. Bir insanın kendi eşine, çocuğuna, annesine veya herhangi bir kadına karşı sergilediği şiddet asla kabul edilemez. Bizim inancımızda da kültürümüzde de bunun yeri yoktur." dedi.

Destici, Türkiye'nin salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından bütün dünyayla birlikte ekonomik kriz yaşadığını anlatarak, Türkiye'deki mültecilerin son günlerde gündeminde yer alan hususların başında geldiğine işaret etti.

Çevre ülkelerde savaşlar olduğu zaman bu tür sonuçların kaçınılmaz olduğunu aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Bizler şunu biliyoruz ki devletimiz, hükümetimiz, bütün yetkililerimiz elbette ki Suriye başta olmak üzere Afganistan'da ve bize mülteci gelen diğer ülkelerdeki savaşların, zulümlerin işgallerin bir an önce sona ermesi ve bunların da güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleridir ama maalesef son günlerde içinde siyasi partilerin de bulunduğu çevreler bu meseleyi kaşıyarak ve olduğunun çok üzerinde göstererek toplumu ajite etmeye ve mültecilerle bizim vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek, hatta çatıştırarak bir kaos ortamı meydana getirmeye çalışmaktadır. Buradan da siyasi rant elde etme arzuları gözükmektedir. Onlara çağrım şudur, bunun kimseye bir faydası olmaz. Memlekete de millete de bunun siyasetini yapanlara da faydası olmaz. Önemli olan devlettir, millettir, ülkemizdir. Dolayısıyla devlet gerekli tedbirleri alır hükümet bunları uygular.

Bu uygulanmaktadır ve peyderpey Suriyeliler başta olmak üzere mülteciler memleketlerine gönderilmelidir ve gönderilmektedir. İçişleri Bakanımız 'toplam 200 bin kişiye vatandaşlık verildi, bunların 113'ü reşit gerisi çocuk' diyor ama başka birileri çıkıp '1 milyon kişiye vatandaşlık verildi' diyerek halkı galeyana getirmeye çalışıyorlar. Yani yalanla siyaset olmaz. Yalanla siyasetin ucu gözükmez. Bunun gibi pek çok konuda maalesef yalanı siyasetlerinin bir parçası haline getiren bazı muhalefet partileriyle karşı karşıyayız. Milletimiz bugüne kadar itimat etmedi, inanıyorum ki bundan sonra da etmeyecektir. En son yalanlardan birisi de Sayın Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemedi. 65 yaş üstü olduğu için ilgililer 3 ay müdahale etmedi, 3 ay sonra elektriği kesildi. Peki gücü olmadığı için mi? Dolayısıyla geliri düşük vatandaşlarımızın bu durumlarını siyasetlerine hamaset yapanlar eğer bu kadar vatandaşı düşünüyorsa 102 bin liralık suitte kalmayacak, BBP Genel Başkanı ve arkadaşları gibi 150 liraya öğretmenevi, polisevinde kalacak üstünü de kimsesizlere, vatandaşlara verecek. Siz bunu yapmıyorsanız, bir balıkçıda 48 bin lira fatura ödüyorsanız o zaman sizin fakirin fukaranın dostu olduğunuz iddialarınız tamamen asılsız ve yalandır."

Gelirler arasındaki makasın daraltılması için adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"İnşallah vatandaşımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyona, hayat pahalılığına ezdirilmemelidir ve kimsenin ağzına da laf verilmemelidir çünkü bugüne kadar Türkiye'nin önemli meselelerinden başta terörle mücadele, dış politikada atılan adımlar, savunma sanayide atılan adımlar bunların devamlılığı için 2023 seçimleri Türkiye açısından çok önemlidir. Sadece Türkiye'de yaşayanlar için değil bütün mazlum coğrafyaların da ümidi Türkiye'dir. Bu ümitlerin de kırılmaması için 2023 yılı da inşallah AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın başarısıyla taçlanacaktır. Ben milletimizin 2023'teki kararının da bu yönde olacağına inanıyorum. Bütün teşkilatlarımız bu şuur ve bilinçle çalışacaklar. İnşallah atılan bu adımlar hedefine ulaşacak, büyük ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Destici, Türk milletinin ve özellikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da tebrik etti.

İftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, partililer ve muhtarlar katıldı.