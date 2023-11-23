BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da partisine yeni üye katılım töreninde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elbette ki gün gelecek, bugün masumlara yapılanın hesabını Netanyahu da Biden da onları destekleyenler de siyonistler de emperyalistler de mutlaka verecektir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elbette ki gün gelecek, bugün masumlara yapılanın hesabını Netanyahu da Biden da onları destekleyenler de siyonistler de emperyalistler de mutlaka verecektir." dedi.

Serdivan ilçesindeki bir salonda partisine yeni üye katılım töreninde konuşan Destici, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem için vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim camiasına başarılar diledi.

Atama bekleyen öğretmenlerin boş kadrolara atanması gerektiğini belirten Destici, sözleşmeli öğretmenlerin Cumhur İttifakı'nın girişimleriyle kadroya alındığını söyledi.

Destici, ücretli öğretmenlerin maaşlarında yapılan düzenlemeye de değinerek, "Biz diyoruz ki bu öğretmenlerimiz de KPSS puanları yeterli olanlar ve belli bir yıl hizmeti olanlar kadroya alınmalı, geriye kalan ücretli öğretmenlerimizin ücretlerine de yüzde 100 zam yapılarak aylık ellerine geçecek ücret en az 20 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır." dedi.

Güneydoğuda mesleğini yerine getirirken terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerden bahseden Destici, "Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda genel başkanına diyorum ki öpecek el mi arıyorsun? Git Aybüke Yalçın'ın annesinin elini öp, git Necmettin (Yılmaz) şehidimizin annesinin elini öp. 'Bölücü, PKK destekçisi, Türk askerine, Türk polisine, Türk devletine, Türk milletine hakaret edenlerin, devletimizin varlığına, ülkemizin birliğine, milletimizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerin elini öpme.' diyoruz." diye konuştu.

Destici, önceliklerinin devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, istiklali, istikbali ve refahı olduğunun altını çizerek, bunları sağlayan Türk askerine ve polisine silah doğrultanların karşısında olduklarını dile getirdi.

"Soykırım dünyanın gözü önünde yaşanıyor"

Destici, Filistin'de 14 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiğine, bunların 5 binden fazlasının çocuk, 3 binden fazlasının kadın olduğuna işaret ederek, soykırımın dünyanın gözü önünde yaşandığını anlattı.

Bu soykırımı bir İslam ülkesinin yapması durumunda tüm dünyanın harekete geçeceğini ifade eden Destici, "İş İsrail olunca, iş siyonizm olunca, iş emperyalistler olunca kimse sesini çıkarmıyor." dedi.

Destici, Müslüman olarak kendilerine düşenin, kötülüğü düzeltmek olduğunu, Türkiye'nin gerekli her türlü girişimleri yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Şu anda geçici bir ateşkes sağlandı. Lakin biz kalıcı ateşkes istiyoruz ve en azından 1967 sınırlarını esas alan bağımsız ve hür, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır diyoruz. Bütün bu katliamları soykırımları gerçekleştiren terörist İsrail'i ve onun başındakileri ve ona her türlü desteği veren Amerika Birleşik Devletleri'nin siyonist başkanı başta olmak üzere ABD yönetimini ve Batılı yöneticileri bir kez daha kınıyor ve lanetliyorum. Elbette ki zulümle abat olunmaz. Elbette ki gün gelecek, bugün masumlara yapılanın hesabını Netanyahu da Biden da ya da onu destekleyenler de siyonistler de emperyalistler de mutlaka verecektir. Buna inanıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz ve mücadeleye de devam edeceğiz."

En düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerine çıkarılması, çalışan emekliye de çiftçi kayıt belgesi olan çiftçilere de ikramiye verilmesi gerektiğini kaydeden Destici, asgari ücretin yılda iki kez tespit edilmesi görüşünde olduklarını söyledi.

"Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalacağız"

Destici, 2019'daki yerel seçimlerde Sakarya'da 60 bin oy ve bir ilçe belediyesini aldıklarını dile getirerek, oy sayısını 100 binin üzerine çıkararak daha fazla ilçe belediyesi kazanacaklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalacaklarını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyor CHP'nin yeni genel başkanı? PKK'nın siyasi partisiyle açık işbirliği yapacağız, gizlimiz ve saklımız yok diyor. Bunlar 14 ve 28 Mayıs'ta yedikleri, milletin kendilerine sandıkta attığı şamarın daha nereden geldiğini anlamış değiller. O şamarın sebebinin PKK uzantılarıyla işbirliği olduğunu anlamamışlar. Bu şekilde devam ederlerse milletimiz önümüzdeki yerel seçimlerde iki taraflı şamar attığında inşallah akılları başlarına gelecektir."

Seçime giren 5 siyasi partiye yapılan hazine yardımına da değinen Destici, bu paranın siyasi partiler yerine 2 milyon çalışan emekliye verilmesini istedi.

Konuşmasının ardından Destici, partisine yeni katılan 450 üyeden bazılarına rozet taktı.

Destici, Sakarya'daki programı kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile MHP İl Başkanlığını da ziyaret etti.