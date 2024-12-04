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Mustafa Destici'den Asgari Ücret ve Suriye Açıklamaları

Mustafa Destici'den Asgari Ücret ve Suriye Açıklamaları
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'de PYD/PKK terör örgütü ABD desteğiyle devletleşme sürecine sokuldu, bunu kabul etmek mümkün olamaz." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Suriye'de PYD/PKK terör örgütü ABD desteğiyle devletleşme sürecine sokuldu, bunu kabul etmek mümkün olamaz." dedi.

Destici, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın asgari ücret açıklamasına tepki gösterdi.

Komisyon öncesi asgari ücretliye yüzde 20-25 oranında zam yapılmasının konuşulduğunu anımsatan Destici, "Enflasyonun yüzde 48-50 olduğu yerde 'asgari ücret yüzde 25 artsın' demek vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. BBP olarak asgari ücretin en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışındaki rakamlar haksızlık ve adaletsizlik olur." dedi.

Emeklilerle ilgili kök maaş düzenlemesinde haksızlık yapıldığını savunan Destici, en düşük ücretin enflasyon farkıyla 20 bin liranın üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

"Teröristlerle görüşen bir adam nasıl belediye başkanlığı koltuğunda oturacak?

Meclis'te kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlık olmaması gerektiğini ifade eden Destici, terör ve uyuşturucu gibi ağır suçlara karışanların yargılanmalarının önünün açılmasını istedi.

Destici, görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili verilen kararların doğru olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz İçişleri Bakanlığımızı tebrik ediyoruz. Anayasa'nın ve yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanıyor. Terörle iltisaklı olan, terör adına suç işleyen, teröristlerle görüşen bir adam nasıl belediye başkanlığı koltuğunda oturacak? Şimdi Van sözde belediye başkanının 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşmiş. Aynen Tunceli ve Ovacık örneğinde olduğu gibi derhal bu terör uzantısının da görevinden alınması ve yerine hiç beklemeden kayyum ataması gerçekleştirilmelidir."

İran'a tepki

Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinen Destici, " Suriye'de PYD/PKK terör örgütü ABD desteğiyle devletleşme sürecine sokuldu, bunu kabul etmek mümkün olamaz." dedi.

İran'da Tahran Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protesto gösterisi yapıldığını söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Neymiş, 'Türkiye askerlerini çeksin.' Peki sen niye çekmiyorsun? Senin on binlerce askerin ya da vekalet savaşçın var orada. Irak'tan Esad rejimini korumak için senin uzantın olan Haşdi Şabi giriyor. Senin sınırın bile yok Suriye'ye. Benim 900 kilometre sınırım var. Senin orada askeri gücün olacak, vekalet savaşçın olacak, Türkiye'nin olmayacak, öyle mi? Rusya'nın üssü olacak, askeri birlikleri olacak, kontrol noktaları olacak, Türkiye'nin olmayacak. Hadi oradan."

Halep'in özgürleşmesi durumunda daha önce şehirden çıkan 1 milyon kişinin geri dönüş yapacağını dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mülteciler, bazı ırkçı Nazi kafalar gibi otobüslere bindirilerek Stalin'in yaptığı gibi ölüm trenlerine bindirilerek gönderilmez. Oradan gider temizler ve gelenleri güvenli olarak oraya gönderirsin. Halep'ten gelenlerin 1 milyon 300 bin olduğu söyleniyor. Bu ne demek? Halep kurtarıldığı anda 1 milyon 300 bin kişi gidecek. 1 milyon da İdlib'e gidecek. 500 bin de Hama ve Humus'a gidecek."

Antalya Gazipaşa'da meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkına da geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası bölgedeki teslim edilen kalıcı konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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