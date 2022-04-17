BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftarına katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugüne kadar olduğu gibi devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklalini önceleyerek, ittifakımızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edecek ve 2023 seçimlerinden de Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Hasköy Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Destici, salgın ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu dünya ekonomisinde büyük bir krizin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin de bundan nasibini aldığına dikkati çeken Destici, "Bugüne kadar devletimiz, hükümetimiz bu konuda elindeki tüm imkanları vatandaşlarımız için seferber etti. Özellikle sabit ücretliler, düşük maaş alan emekliler, asgari ücretlilerimiz başta olmak üzere pek çok kesimin hala bu konuda büyük zorluk yaşadığını görüyoruz. O hususla ilgili tedbirler süratle alınmalı ve destekler arttırılarak vatandaşlarımız bu ekonomik zorluk karşısında ezdirilmemelidir. Elbette bunun çalışmaları yapılmıştır, yapılmaktadır, yapılmış olanlar da süratle uygulamaya konulmaktadır. Vatandaşımız, çözümün Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyor. Bugüne kadar olduğu gibi devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklalini önceleyerek, ittifakımızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edecek ve 2023 seçimlerinden de Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız inşallah." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğuna işaret eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin, Irak'ın, Afganistan'ın durumu ortada. Kırım, Rusya'nın parçası haline geldi. Çeçenistan, Balkanlar, buralarda milyonlarca Müslüman şehit edildi. Topraklarından edildi, işgal edildi. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, Türk milleti birlik olmak zorunda, aramıza fitne sokanlara asla müsaade etmemeliyiz. Onun için Türkiye'nin son yıllarda askeri alanlarda, savunma sanayiinde yaptığı hamleleri takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Bunlar şarttır, güçlü bir devletiniz olsun istiyorsanız güçlü savunma sanayiniz olacak."

Destici, Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacı olduğunu belirterek, "Bunların bir kısmı bizim soydaşımız, bunların tamamına yakını da bizim din kardeşimiz. Elbette meseleye insani, İslami, ahlaki olarak da bakıyoruz. Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde kendisine sığınanı geri çevirmemiştir." ifadelerini kullandı.

BBP olarak arzularının, Suriye ve Afganistan'da iç savaş bittikten sonra sığınmacıların tamamının memleketlerine geri gönderilmesi olduğunu vurgulayan Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Maalesef Türkiye'de sığınmacılar üzerinden bir tartışma, çatışma oluşturmak isteyenler var. Bir taraftan Suriye-Arap milliyetçiliği sanki bu sığınmacılar içerisinde çok yüksek düzeydeymiş gibi göstererek kışkırtanlar, öbür taraftan Türk milliyetinin hiçbir şekilde yapmayacağı bir şovenist akımla karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Bunun sözcülüğünü de kendisini Türk milliyetçisi olarak kamufle eden şovenistler yapmaktadır. Biz bunu da doğru bulmuyoruz. Devletimiz elbette bunu çözecek ve bu tür provokasyonlara asla müsaade etmeyecektir."

İftara, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana ve diğer davetliler katıldı.