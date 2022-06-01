BBP Genel Başkanı Destici, Kırımoğlu ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Kırımoğlu ile bir araya geldi

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
BBP Genel Başkanı Destici, Kırımoğlu ile bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için İstanbul'a gelen Destici, İstanbul Havalimanı'nda Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Destici, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kırım'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title