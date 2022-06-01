BBP Genel Başkanı Destici, Kırımoğlu ile bir araya geldi - Haberler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için İstanbul'a gelen Destici, İstanbul Havalimanı'nda Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Destici, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kırım'daki son gelişmeleri değerlendirdi.