BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz öyle oturup da saatlerce, günlerce, aylarca toplantı yapmadık. Çünkü yüzümüz aynı tarafa bakıyor. Hedefimiz ortak. Azami müştereklerimiz var. Hedefimiz nedir? Terörün kökünü kazımak, Türkiye'yi büyütmek, insanımıza daha müreffeh bir hayatı yaşatmak, ülkenin bütünlüğünü büyüterek muhafaza etmek." dedi.

Anadolu Yakası Sivaslı İş İnsanları Derneği üyeleriyle Üsküdar'da bir araya gelen Destici, Türkiye'nin Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz çıkardığını söyledi.

Son olarak milli muharip uçağın hangardan çıktığına dikkati çeken Destici, uçağın ilk teslimatının 2028'de hava kuvvetlerine yapılacağını ifade etti.

Destici, Türk ekonomisinin en büyük açıklarından birinin terörle mücadeleye harcanan para olduğunu ve bu rakamın 1 trilyon doları geçtiğini belirterek, " Millet İttifakı, sanki 40 yıldır bu millete kan kusturanlar bunlar değilmiş, askerimizin, polisimizin, 40 binden fazla insanımızın katili bunlar değilmiş gibi çok rahatlıkla el sıkışıp çok rahatlıkla ortaklık kurabiliyorlar. Ne adına? Seçimi kazanma adına. Ama ben bunun sadece seçimi kazanma adına yapılmış bir ortaklık olduğunu düşünmüyorum. Bunun üzerinde büyük bir akıl var." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP eşittir PKK" dediğini aktaran Destici, "Güzel. Biz de aynısını söylüyoruz. Peki Hanımefendi'nin uygulaması ne? Cumhurbaşkanı adayı gidiyor, HDP'yle görüşüyor. O zaman HDP işte PKK'yla görüştü. Peki bir şey diyor mu? Demiyor. Ben de bunun üzerine diyorum ki kimseyi aldatma, kimseyi kandırma. Ona da kızıyor, çıldırıyor. Karamollaoğlu da çıktı 'Anadil eğitimi gelsin.' dedi. Babacan çıktı dedi ki 'Anayasadan Türklük çıksın.' Yani masadaki herkes aynı kayığa binmiş vaziyette gidiyor. Çünkü ABD böyle istiyor. İngiltere böyle istiyor. Almanya böyle istiyor." diye konuştu.

Destici, Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını ancak herhangi bir pazarlık içinde olmadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz öyle oturup da saatlerce, günlerce, aylarca toplantı yapmadık. Çünkü yüzümüz aynı tarafa bakıyor. Hedefimiz ortak. Azami müştereklerimiz var. Hedefimiz nedir? Terörün kökünü kazımak, Türkiye'yi büyütmek, insanımıza daha müreffeh bir hayatı yaşatmak, ülkenin bütünlüğünü büyüterek muhafaza etmek. Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Boşnakıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, birliğini ve kardeşliğini muhafaza etmek, ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indirtmemek, ezanlarımızı dindirtmemek. Hepsi bu kadar."