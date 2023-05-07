BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'daki Sivas Türkkeşlik Derneği'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin "Israrlı takiplerimiz neticesinde şu anda devletin bütün kurumları bu meselede ciddi bir şekilde çalışıyor. Çok farklı bulgulara, belgelere ulaştılar. Yakın bir zamanda yeni bir dava açılacak ve kimin ihmali, kusuru, kastı, hatası varsa bunların hepsi hukuk önüne çıkarılacak." dedi.

Ataşehir Kayabaşı'nda bulunan Sivas İmranlı Türkkeşlik Köyü Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan Destici, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada yeni bulguların elde edildiğini söyledi.

İlk gününden beri olayın takipçisi olduklarını dile getiren Destici, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını da sayarsak 3 kere dosyaya takipsizlik kararı verildi. Verilen 3 takipsizlik kararını da kaldırttık. Yargıtay Başsavcılığındaki dava açıldı, neticelendi ve yargılanan üst düzey dokuz yöneticiden beş tanesi ceza aldı. Yine Kahramanmaraş'ta hata, ihmal ile ilgili yargılananların önemli bir kısmı ceza aldı." hatırlatmasını yaptı.

Destici, şu anda Kahramanmaraş'ta ağır ceza mahkemesinde süren bir dava ile ana soruşturma dosyasının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tabi herkes haklı olarak şunu soruyor; 'Süreç buraya kadar neden geldi, 14 yıl oldu.' diyor. Elbette ki haklılar. Fakat hepiniz biliyorsunuz ki olay döneminde Türkiye'de FETÖ etkisi vardı. Bütün hadiseler buna göre şekillendiriliyordu. İstediklerine göre yönlendiriliyorlardı. Dolayısıyla da bizim bu meselemiz üzerinde de maalesef çok oynadılar. Önce Ergenekon dediler, sonra başka bir şey söylediler. Sonra hükümet dediler, sonra başka bir şey söylediler. Neticede hep oyaladılar ve istedikleri yönlere doğru çekerek oraları zan altında bırakmaya çalıştılar."

Destici, kendilerinin olaya başından beri kaza demediklerini ancak devletin önemli kurumlarının başında olanların, olaya kaza olarak yaklaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ta ki son bir, iki yıla kadar... Bizim ısrarlı takiplerimiz neticesinde şu anda devletin bütün kurumları bu meselede ciddi bir şekilde çalışıyor. Çok farklı bulgulara, belgelere ulaştılar. Bunlar mahkemeye ulaştırıldı, savcılığa ulaştırıldı. Yakın bir zamanda yeni bir dava açılacak ve bu meselede kimin ihmali, kimin kusuru, kimin kastı, kimin hatası varsa bunların hepsi hukuk önüne çıkarılacak. Hepsi hak ettiği cezayı alacak."

Türkkeşlik köylülerinden Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise kendisine oy isteyen Destici, yanında getirdiği oy pusulasını açarak nasıl oy kullanılacağını da anlattı.