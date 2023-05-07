BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'daki Eskişehir, Elazığ, Bayburt ve Sinoplularla bir araya geldi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu seçimde baraj yok. Rahmetli Muhsin Başkan'a da diyorlardı ki 'Ya başkanım vatanseversin, güzel insansın.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu seçimde baraj yok. Rahmetli Muhsin Başkan'a da diyorlardı ki 'Ya başkanım vatanseversin, güzel insansın. Biz sana oy vermek istiyoruz, ama baraj var, oyumuz boşa gider.' Şimdi bu bahaneniz kalktı. Muhsin Yazıcıoğlu'na verdiğiniz sözün de borcunu ödeyeceksiniz." dedi.

Destici, partisinden milletvekili adayı olduğu İstanbul'da, Eskişehir, Elazığ, Bayburt ve Sinop dernekleriyle bir araya geldi.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise BBP ve kendisine oy verilmesini isteyen Destici, Cumhur İttifakı çatısında seçime girdiklerini hatırlattı.

Baraj sorunları olmadığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Ben çok uğraştım ortak liste olsun diye. Ama Olmadı. Burada da Cumhur İttifakı'mızı oluşturan partiler yine Cumhur İttifakı çatısı altında kendi amblem ve adaylarıyla seçime giriyor. Bu seçimde biliyorsunuz baraj yok. Rahmetli Muhsin Başkan'a da diyorlardı ki 'Ya başkanım vatanseversin, güzel insansın. Biz sana oy vermek istiyoruz, ama baraj var, oyumuz boşa gider. Onun için sana veremiyoruz.' Şimdi bu bahaneniz kalktı. Muhsin Yazıcıoğlu'na verdiğiniz sözün de borcunu ödeyeceksiniz bu sefer. Çünkü baraj yok. Onun için bir oy Erdoğan'a, bir oy Mustafa Destici'ye veriyoruz."

Seçimlerin kritik olduğunu belirten Destici, Cumhur İttifakı'nın darbe gecesi FETÖ'ye karşı sokakta kurulduğunu söyledi.

Daha sonra bir referandumla Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi de Cumhur İttifakı olarak, tüm Türkiye olarak başkanlık sistemiyle ikinci seçimimiz. Bu normal bir seçim değil. Türkiye ne başbakanlar gördü ne cumhurbaşkanları gördü. Dolayısıyla da seçimlerimizi hep demokratik teamüllerle yaptık. Ama bakın şu anda öyle bir seçim ki Amerika, Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini istiyor. İngiltere'de Economist dergisinin attığı başlığı gördünüz. Der Spiegel'in attığı başlığı gördünüz. New York Times'ın attığı başlığı gördünüz. Yunanistan istiyor ki Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı kaybetsin. Ege Denizi'nde istedikleri gibi at koştursunlar. Ermenistan öyle istiyor. Onun için biz devletimizin varlığını, bütünlüğünü, milletimizin istiklalini önceliyoruz. Bunun için Cumhur İttifakı'ndayız."