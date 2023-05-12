BBP Genel Başkanı Destici, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kaset ve şantaj operasyonu yapılarak, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünün açılmaya çalışıldığını, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi.

BBP Üsküdar İlçe Teşkilatınca düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Destici, Türkiye'nin son derece tarihi ve kritik bir seçime gittiğini söyledi.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Destici, "Muharrem İnce adaylıktan çekilme sebebi olarak yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiğinde tek sorumlu olarak kendisini göstereceğini, partisini göstereceğini ifade etti." dedi.

Destici, İnce'nin üstünde bir baskı oluşturulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yandaş gazetelerde, televizyonlarda konuşmalar oldu. Bunların hiçbirisine İnce itibar etmeyip adaylık yoluna devam edince bu sefer de şantaj yapmaya başladılar, kumpas kurmaya başladılar ve kaset iddiaları, dekont iddiaları, başka türlü iddialarla adaylıktan çekilmezse bunların servis edileceği söylentilerini yaptılar. Sosyal medyalarda bunları paylaştılar. Peki kim bunlar diye baktığımızda, bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında oluşan muhannet bir grup. Türkiye'de darbeye karışmış, darbeden sonra Türkiye'de barınamamış, yurt dışına kaçmış, PKK'sı, FETÖ'sü, ne kadar millet, devlet, din, ezan, bayrak düşmanı varsa bunların hepsi birleşmişler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için her yolu mübah görerek, her türlü şantajı da kumpası da dedikoduyu da fitneyi de çıkartıyorlar."

İnce'nin adaylıktan çekilmesini demokrasi adına utanç verici bir durum olarak nitelendiren Destici, CHP'nin cumhuriyet tarihindeki pek çok darbenin arkasında yer aldığını söyledi.

Destici, CHP Genel Başkanının bir kaset şantajıyla değiştiğini aktararak, "Bugün de cumhurbaşkanlığı adaylığında da Muharrem İnce'ye bir kaset operasyonu ya da şantajla cumhurbaşkanlığında (Kılıçdaroğlu) önü açılmaya çalışılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu seçimlerin üzerine de bir gölge düşürmüştür ve CHP'nin siciline de bir kez daha kara bir leke olarak bunu Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler sürmüşlerdir. Bu, aradan onlarca yıl geçse de böyle anılacaktır, böyle değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Destici, Memleket Partili seçmenlerin sandıkta bu kumpası kuranlara bir ders vereceğini kaydetti.

Oyları bölmeye kimsenin hakkı olmadığını, ikinci tura dahi kalma ihtimali sıfır olan bir adaya oy vermenin bu ülkeye ve millete kötülük olacağını düşündüğünü belirten Destici, "Çünkü zaten ABD, emperyalistler, PKK ve yedili masada oturanlar, birinci turda seçimi kazanamayacaklarını hatta kaybedeceklerini biliyorlar ama şu anda bütün uğraşları seçimi ikinci tura taşıyarak ülkede bir kaos, bir kargaşa çıkartarak ülkeyi karıştırmak istiyorlar." diye konuştu.