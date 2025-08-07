BBP Genel Başkanı Destici, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Konfederasyonun genel merkezindeki görüşme öncesinde Destici ve Arslan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Destici, sendikal haklar konusunda Türkiye'de büyük mesafeler alındığını, bunun daha da artması için Hak-İş'in yanında olduklarını belirtti.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren kamu çerçeve protokolünün sona erdiğini anımsatan Destici, "Başarılı bir süreç yönetildi. Hala bazı kesimler bu sözleşmeyi küçümsemeye çalışıyor ama iş öyle değil. Sendikalarımızın mücadelesi neticesinde işçi kardeşlerimiz hakları olanını, yüksek oranda aldılar. Tabii ki daha fazla kazanmalarını arzu ediyoruz. Daha iyi şartlarla çalışmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Hak-İş'in, çalışma hayatı dışında demokrasinin ve milli iradenin yanında durma gibi özelliğinin de bulunduğunu dile getiren Destici, "Hak-İş, bunu 28 Şubat'ta ve 15 Temmuz'da göstermiştir. Milli iradeye yönelik saldırılarda net bir duruş ortaya koymuştur." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Destici, BM nezdinde oluşturulacak yardım konvoyunun güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Çocukların, kadınların, yaşlıların açlıktan ölmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Bu, bütün dünya için bir yüz karasıdır. Bunu BM yapmıyorsa, İslam ülkeleri bir araya gelmeli ve yapmalı. Çünkü artık bu dayanılacak ya da tahammül edilecek bir hal olmaktan çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri göç meselesi"

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iç gündemine ve dış gündemine ilişkin fikirlerimizi, düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Başta 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Suriye'deki gelişmeleri geniş bir şekilde konuştuk. Bu sene 'Aile Yılı' biliyorsunuz, nüfusumuz hızla düşüyor. Doğum oranları çok düşük seviyelerde seyrediyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız bir yol açtı. Bu yolun genişletilmesi lazım. Bu sadece evlenenlere verilecek destekle çözülecek bir şey değil. Başka teşvikler ya da başka çözüm yolları araştırmalıyız. Bununla ilgili raporumuzu da kendisine verdik.

Türkiye'nin son yıllardaki en büyük problemlerinden bir tanesi göç meselesi. Bu konuda parti olarak Göç ve İskan Bakanlığı kurulmasını teklif ettik. Suriye'nin şu andaki son durumu, SDG'nin, İsrail'in, Körfez ülkelerinin ne yapmak istediği, bütün bunlarla ilgili ayrıntılı bir raporu da kendileriyle paylaştık. Gündemde sahte diploma diye mesele var. Arkadaşlarımız bu konuya çalıştılar. Bu konuyla ilgili raporu da Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık."

"Türkiye'de iyi şeyler oluyor"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Destici'nin, çalışanların taleplerinin yerine gelmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirdiğini söyledi.

Destici'nin, kamu çerçeve protokolü sürecinin, masada uzlaşmayla sonuçlanması konusunda yol gösterici bir rol aldığına işaret eden Arslan, "Kamu Çevre Protokolü konusunda da kendisiyle yaptığımız değerlendirmede beklentilerimizi ve hedeflediklerimizi paylaşmıştık. 'Şu miktarda olursa iyi olur' dediği noktaya getirdik. Hükümetle görüşerek bize de ciddi katkılar yaptılar." dedi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye uzun yıllardır büyümeye devam ediyor. İstihdam, artıyor, işsizlik oranları minimum seviyede. Bütün bu rakamlara baktığımız zaman bütün Türkiye'de iyi şeyler oluyor. Ancak çalışanların arzu ettiği bir paylaşım ne yazık ki gerçekleşmiyor. Çalışma hayatının aktörlerinin güçlendiği Türkiye, demokrasiyi de güçlendirecektir. Sendikalar demokrasinin en temel unsurlarından, organlarından birisidir. Sendikal hareket ne kadar güçlüyse demokrasimiz de o ölçüde güçlü olacaktır."