Destici: "BBP, Cumhur İttifakı ile birlikte kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime katılacak"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin önümüzdeki seçime Cumhur İttifakı ile birlikte kendi adı, amblemi ve adaylarıyla katılacağını belirterek, "'Milletvekili çıkarırmış, çıkaramazmış', biz bu tartışmaların dışındayız." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının fedakarca yürüttüğü çalışmaların, vatandaşların Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecini güvenle atlatmasının en önemli unsurlarından olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının gösterdiği insan üstü gayret ve fedakarlığın sürekli hatırlanacağını dile getiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretindeki "Bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim." sözünü eleştiren Destici, "Son derece talihsiz ve tashihe muhtaç ifadeler. Ülkemizde barış yok mu, savaş mı var yoksa biz terörle mi mücadele ediyoruz?" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın, Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri tarafından "savaşan taraf" olarak gösterilmesinin, telafisi mümkün olmayan bir yanlış olduğunu belirten Destici, "Söz konusu terör örgütleri ise 'helalleşme' kelimesi en hafifiyle büyük bir gaflet. Bize düşen; askerimize, polisimize, öğretmenlerimize, sivil vatandaşlarımıza, bebeklere silah doğrultan, onları katleden canilerle 'helalleşmek' değil hesaplaşmaktır." ifadesini kullandı.

CHP'nin, HDP ile ilgili bir hesabı ve politikası olduğunu söyleyen Destici, "Millet İttifakı'nın içinde olan ve milliyetçi-ulusalcı numarası yapan diğer partilerin politikası nedir? Millet İttifakı partilerinin sürekli telaffuz ettikleri ve çözeceklerini söyledikleri 'Kürt sorunu' cümlesiyle kast ettikleri ve sır gibi sakladıkları çözüm yöntemleri nedir? Bunu sormaya ve cevap istemeye herkesin hakkı var. Her fırsatta şeffaflık isteyenlerden hayatlarında bir kez şeffaf olmalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye örnek gösterilebilecek bir tavır sergiliyor"

Destici, Rusya-Ukrayna savaşını dikkatle ve endişeyle takip ettiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin şu ana kadar başarılı ve örnek gösterilebilecek bir tavır sergilediğini ve politika izlediğini düşünüyoruz. Maalesef barış için Türkiye'nin girişimleri dışında herhangi bir gelişme olmadı ancak endişelerimizi artıran pek çok hususla karşılaşıyoruz." dedi.

Nükleer silahların kontrolsüzce yaygınlaştığına işaret eden Destici, Rusya-Ukrayna savaşının bir dünya savaşına yol açmaması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi yeterli değil"

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Destici, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak hazırladığı seçim kanunu teklifi hatırlatılarak, "Siz seçime Cumhur İttifakı içinde AK Parti listesinden mi gireceksiniz? Nasıl bir formül düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, seçim barajının kaldırılması gerektiğini daha önce birçok kez dile getirdiğini, barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilmesinin yeterli olmadığını dile getirdi.

Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olan BBP'nin önceliğinin Cumhur İttifakı olduğunu vurgulayarak, "Cumhur İttifakı'nın hem 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de milletvekili seçimlerini kazanması için uyumlu şekilde, var gücümüzle çalışacağız." dedi.

BBP'nin önceki seçime AK Parti listelerinden girdiğini anımsatan Destici, "Önümüzdeki seçimlerle ilgili düşüncemiz, kararımız, BBP, Cumhur İttifakı ile birlikte kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime katılacaktır. 'Milletvekili çıkarırmış, çıkaramazmış', biz bu tartışmaların dışındayız. BBP'nin hem üye sayısından hem teşkilat sayısından hem de sahadan büyüdüğünü, güçlendiğini görüyoruz ve inşallah kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girdiğinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere hem Cumhur İttifakı'na katkısı çok daha yüksek olacak hem de önümüzdeki seçimlerde büyük bir sıçrama gerçekleştirecek ve bugüne kadar aldığı en yüksek oyu alacak." değerlendirmesini yaptı.

"BBP, seçime AK Parti listelerinden girmeyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "BBP, seçimde Cumhur İttifakı içinde, kendi adı, amblemi ve adayları ile yer alacak. BBP'nin kararı budur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarından bazı sorularına cevap isteyen Destici, şöyle devam etti:

"Ola ki oldular, Suriye'deki harekatları durduracak mı durdurmayacak mı? PYD/YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor mu, görmüyor mu? Libya'daki askeri varlığımızı çekecek mi çekmeyecek mi? Azerbaycan ile birlikte Karabağ'ın işgalden kurtarılması için verdiğimiz mücadeleyi devam ettirecek mi ettirmeyecek mi? Biz Doğu Akdeniz'de şu anda niye AB ve ABD ile limoniyiz? Onların tezlerini değil, Türk tezlerini savunduğumuz ve sımsıkı arkasında durduğumuz için. Acaba CHP ve onun etrafındaki partiler aynı duruşu gösterecekler mi göstermeyecekler mi? BBP'nin önceliği bunlardır, terörle mücadeledir. (Kılıçdaroğlu) 'Barışı sağlayacağım' diyor, sanki savaşan iki taraf varmış gibi. Bu, 'PKK ile masaya oturacağım.' anlamına geliyor. Biz bunu geçmişte de kabul etmedik, şimdi de kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz."

Destici, muhalefetin, "Seçim Kanunu teklifi ile küçük partilere verilecek oyların görmezden gelineceği" yönündeki eleştirisine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Seçim Kanunu teklifi ile bir partiye avantaj, diğer partiye dezavantaj yok. Her ittifak için avantaj ya da dezavantaj var. Burada oyu alan avantajlı konuma geçiyor. Biz BBP olarak hedeflediğimiz oyu alacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla da böyle bir endişemiz yok. Endişesi olan varsa bu sorunuzun muhatabı da odur diye düşünüyorum. Bizim böyle bir endişemiz yok." diye konuştu.