BBP Genel Başkanı Destici, deprem bölgesinde

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem afetinin yaşandığı yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret ediyor. Destici, enkaz altında kalan BBP Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu'nun çıkarılması için uzun süre enkazın başında bekledi.

BBP Genel Başkanı Destici, deprem bölgesindeki ziyaret ve incelemelerine Malatya'dan başladı. Buradaki temaslarının ardından Adıyaman'a geçen Destici, kentte depremin yıktığı yapılarda incelemelerde bulundu. Arama-kurtarma çalışmalarına refakat eden Destici, depremzedelerle görüşerek, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

AİLENİN SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Mustafa Destici, Adıyaman'da göçük altında kalan BBP Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu'nun kızı Nilsu Komşu'nun kurtarılması çalışmasına katıldı ve Nilsu'nun enkazdan sağ olarak çıkarılmasının ardından abilerine sarılarak sevincini paylaştı. Destici, enkaz altında olan İl Başkanı Nihat Komşu'nun enkazdan çıkarılması için uzun süre enkazından başından ayrılmadı.