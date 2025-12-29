BBP Genel Başkanı Destici'den Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu, 7 kahraman polisimiz ile bir kahraman bekçimizin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları ile Emniyet Teşkilatımıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Terörün ve teröristin her türlüsüne karşı kahramanca mücadelede Türk Polis Teşkilatımıza üstün başarılar diliyorum. Yüce Allah her daim yar ve yardımcıları olsun."