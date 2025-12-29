Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu, 7 kahraman polisimiz ile bir kahraman bekçimizin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları ile Emniyet Teşkilatımıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Terörün ve teröristin her türlüsüne karşı kahramanca mücadelede Türk Polis Teşkilatımıza üstün başarılar diliyorum. Yüce Allah her daim yar ve yardımcıları olsun."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta