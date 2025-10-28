BBP Genel Başkanı Destici'den Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Öncelikle Sındırgı ve Balıkesir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor can kaybı olmamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Yüce Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü şerden ve doğal afetlerden muhafaza eylesin."