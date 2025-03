BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bayramın başta ülkemiz olmak üzere Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmeneli'ne, yeryüzündeki tüm Türk ve İslam coğrafyalarına huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımlayan Destici, bir ramazan ayının daha savaşların, zulümlerin ve ekonomik krizlerin gölgesinde geride bırakıldığını belirtti.

Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmeneli'ne, Afrika'da, Myanmar'da dünyanın pek çok noktasında zalimlerin zulmünü sürdürdüğünü aktaran Destici, "Biz elbette ki, yeryüzündeki her Türk'ün, her Müslümanın bir kötülükle karşı karşıya kaldığında yanında olmayı canı gönülden arzu ediyoruz. Hem, Büyük Birlik Partisi olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her kötülüğün, her zulmün karşısındayız. Bunu da dünyaya en iyi deklare eden devlet her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olmuştur." ifadelerini kullandı.

Destici, BBP olarak Ramazan'da Balkanlar başta olmak üzere Kerkük, Türkmeneli ve deprem bölgesindeki illerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Son olarak Bursa'da şehit aileleriyle buluştuklarını bildiren Destici, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim baş tacımızdır. Şehit aileleri de onların bize emanetidir. Onları asla mahcup etmedik ve asla mahcup etmeyeceğiz. İnancımızdan, fikirlerimizden, misyonumuzdan taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bizim çerçevemiz belli. Hukuk, demokrasi ve insan hakları. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman Türk milletinin ve yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.

Bayramın başta ülkemiz olmak üzere Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmeneli'ne ve yeryüzündeki tüm Türk ve İslam coğrafyalarına huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, Ramazan Bayramımız mübarek olsun."