Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir Balçova'da polis merkezine yönelik saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu, iki kahraman polis memurumuzun da yaralandığını üzülerek öğrendim. Öncelikle şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Necip Türk milletinin ve İçişleri Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
