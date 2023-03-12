BBP Genel Başkanı Destici'den 'İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü' mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstiklal Marşı'yla kurulan devletimizin evlatları, yaşadıkları sürece, yurdumuza alçakları uğratmamak için canlarını feda etmekte tereddüt etmeyecekler." ifadesini kullandı.

Destici, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği 1921 şartlarında yazılan İstiklal Marşı'nın, Türkiye'nin hem mücadele ruhu hem de zafer destanı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bağımsızlığını, menfaatlerine aykırı gören düşmanlarla mücadelenin, Cumhuriyet'in 100. yılında da devam ettiğini vurgulayan Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihimizin en büyük felaketini yaşadığımız günlerde, karşı karşıya olduğumuz zorlukları, birbirimize ve değerlerimize tutunarak aşacak ve yine galip geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, şehadetleri dinin temeli olan ezanların, ebediyen yurdumuzun üzerinde inlemesinin teminatı olarak sonsuza dek var olacak. Türkiye Cumhuriyeti, yurdumun üstünde tüten en son ocak var olana kadar yaşamaya devam edecek. Yurdumuz, bayrağımız, milletimiz, devletimiz ebediyen izmihlal nedir bilmeyecek. İstiklal Marşı'yla kurulan devletimizin evlatları, yaşadıkları sürece, yurdumuza alçakları uğratmamak için canlarını feda etmekte tereddüt etmeyecekler."

Destici, Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı "Safahat" adlı kitabına koymadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çünkü ona göre İstiklal Marşı, artık Akif'in değil, Türk milletinindir. Biz de Mehmet Akif'i, diğer edebi şahsiyetlerin yanına koymayız. Çünkü İstiklal Marşı'yla birlikte Mehmet Akif, Türk milletinindir, Türk milletinin şairidir. Bu vesileyle yeniden, milletimizin mümtaz, vakur, mütevazı, cesur, ahlak abidesi evladı Mehmet Akif Ersoy'la birlikte Kurtuluş Savaşımızı kazanan, Cumhuriyetimizi kuran şehitlerimizi, gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."