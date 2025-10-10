BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze Ateşkesi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin, " Türkiye, Gazze'deki kardeşlerimizin yerinde kalması için, insani koordinasyonu güçlendirmeli, Filistin merkezli kapsamlı yerel planlar sunmalı ve bunları desteklemelidir." ifadesini kullandı.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun Filistin ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasının ilk adımı olması temennisinde bulundu.

Önceliğin " Gazze'de katliamın durması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve evlerinden edilen Gazzelilerin güven içinde geri dönebilmeleri" olduğu belirten Destici, "Ateşkes sonrasında muhakkak, Gazze'de sivillerin güvenliği sağlanmalıdır. Uluslararası kuruluşlara bu konuda önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Gelinen noktada, 1967 sınırları çerçevesinde şekillenecek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti, çözümün ve tesis edilecek barışın en önemli teminatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan anlaşma ve sağlanan ateşkes ile soykırım ve savaş suçları için bir "örtbas etme bahanesi" yapılmaması gerektiğini kaydeden Destici, Filistin'in, geleceğini Filistinlilerin dışındakilerin belirlediği, yeni bir sömürge alanına da dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Gazze politikasını Filistin halkının iradesi ve egemenliği temelinde şekillendirmesi gerektiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Gazze'nin 'yeniden inşası' söylemiyle sunulan planların, aslında bölge üzerinde siyasi ve ekonomik kontrol kurma amacı taşıma ihtimali çok yüksektir. Türkiye, bu tür girişimlere 'insani yardım' ya da 'koordinasyon' adı altında dahil olmanın, uzun vadede Filistin halkının iradesini ve temsil gücünü zayıflatacağını açık bir dille ifade etmelidir. Türkiye, Gazze'deki kardeşlerimizin yerinde kalması için, insani koordinasyonu güçlendirmeli, Filistin merkezli kapsamlı yerel planlar sunmalı ve bunları desteklemelidir."

Türkiye'nin insani sorumluluklarını yerine getirirken egemenlik ve üniter sınırlarını da kararlılıkla koruması gerektiğini belirten Destici, "Anlaşma ve süreç terörist İsrail'in çıkar ve önceliklerine göre şekillendirilirse, o vakit bu küresel vesayet planına dahil olan her ülke, yarın o topraklarda dökülen her masum kanın vebalini taşımak zorunda kalacaktır. Türkiye, bu vebalin değil, Filistin halkının onurlu direnişinin yanında olmalıdır." ifadelerini kullandı.