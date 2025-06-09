BBP Genel Başkanı Destici'den Ferdi Zeyrek için Başsağlığı Mesajı

BBP Genel Başkanı Destici'den Ferdi Zeyrek için Başsağlığı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı ve ailesine sabır diledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastanede tedavi görmekte olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, başta eşi ve üç kızı olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir

Trabzon'da sezona damga vuran yıldız oyuncu Dubai'ye transfer oldu
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.