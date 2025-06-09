BBP Genel Başkanı Destici'den Ferdi Zeyrek için Başsağlığı Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastanede tedavi görmekte olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, başta eşi ve üç kızı olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.