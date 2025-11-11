Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den, düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, NSosyal hesabından yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü, mürettebattan ve uçakta bulunan diğer silahlı kuvvetler mensuplarımızdan şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve necip Türk milletimize başsağlığı, sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
