BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "100 yıl boyunca yaşadığımız onca badireye rağmen, bölgemizde ve dünya üzerinde, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza ve dünya mazlumlarına, el uzatabilecek, kucak açabilecek güce sahibiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "100 yıl boyunca yaşadığımız onca badireye rağmen, bölgemizde ve dünya üzerinde, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza ve dünya mazlumlarına, el uzatabilecek, kucak açabilecek güce sahibiz. Bunu en çok 100 yıl önce, sağlam temeller üzerine kurduğumuz ve hayatlarımız pahasına yaşattığımız Cumhuriyet'imize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının, devam eden ve dünya barışını tehdit eden savaşın, Filistin'de sivillerin hedef alındığı soykırıma dönüşen katliamların gölgesinde kutlandığını, bölgede, savaşların, ölümlerin, göçlerin, açlığın, yoksulluğun, insana, insanlığa dair tüm değerlerin yok edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin bir huzur ve barış adası olarak, güven içinde varlığını devam ettirdiğini kaydeden Destici, milletin Anadolu topraklarındaki varlığının, devrin işgalcileri tarafından hala sorun olarak görüldüğünü aktardı.

Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşgal ve yok etme teşebbüsleri hüsranla sonuçlandıktan sonra, ekonomimizin gelişmemesi, dünya Türklüğüyle bağlarımızın yeniden kurulmaması için Cumhuriyet tarihi boyunca bize musallat ettikleri, ayaklanmalara, darbelere, terör örgütlerine, bu komplo ve tertiplere, doğrudan ve kendi menfaatlerine göre şekillendirdikleri uluslararası kuruluşlar aracılığıyla destek olmalarına rağmen ayaktayız. 100 yıl boyunca yaşadığımız onca badireye rağmen, bölgemizde ve dünya üzerinde, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza ve dünya mazlumlarına, el uzatabilecek, kucak açabilecek güce sahibiz. Bunu, en çok, 100 yıl önce, sağlam temeller üzerine kurduğumuz ve hayatlarımız pahasına yaşattığımız Cumhuriyet'imize borçluyuz."

"Devletimizi sonsuza dek yaşatacağız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluş ve varoluş hikayesinin her sayfasında, şehitlerin kanı, annelerin ve evlatların gözyaşı bulunduğunu vurgulayan Destici, şunları ifade etti:

"Vatanımıza, devletimize, milletimize ve inançlarımıza bağlılığımız, binlerce yıl, hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızı sağladı. Vatanımıza, devletimize, milletimize ve inançlarımıza bağlılığımızı devam ettirdiğimiz sürece, devletimizi sonsuza dek yaşatacağız.

Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı, dünya üzerindeki mazlumların acılarının son bulmasına, birlik ve beraberliğimizin daim olmasına vesile olması dileklerimle kutluyorum. Başta, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, varlıklarını devletimizin ve milletimizin varlığına armağan eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."