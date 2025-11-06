Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza ve hukukun üstünlüğünü temsil eden yargı mensuplarına yönelik bu hakaretler, doğrudan...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza ve hukukun üstünlüğünü temsil eden yargı mensuplarına yönelik bu hakaretler, doğrudan millet iradesine, devletin itibarına ve hukuk devletine yöneltilmiş ağır bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Destici, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve yargı organlarını hedef alan, üslup sınırlarını aşan söylemlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza ve hukukun üstünlüğünü temsil eden yargı mensuplarına yönelik bu hakaretler, doğrudan millet iradesine, devletin itibarına ve hukuk devletine yöneltilmiş ağır bir saldırıdır" ifadelerini kullanan Destici, şunları kaydetti:
"Kamuoyunu etkilemek ve adalet süreçlerini siyasallaştırmak amacıyla yapılan bu tür provokatif açıklamalar toplumda kutuplaşmayı körüklemekten, kurumlar arası güveni zedelemekten ve devlete olan inancı yıpratmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. CHP Genel Başkanını milletin değerlerine saygılı, hukuka bağlı ve sağduyulu bir çizgiye davet ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması adına sorumlulukla hareket etmeye, millet iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.