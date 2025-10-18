Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den "Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü" mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Azerbaycan'ın bağımsızlığı, sadece bir coğrafyanın değil, bütün Türk dünyasının istiklal meşalesidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Azerbaycan'ın bağımsızlığı, sadece bir coğrafyanın değil, bütün Türk dünyasının istiklal meşalesidir." ifadesini kullandı.

Destici, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Azerbaycan'ın bağımsızlığının, bütün Türk dünyasının özgürlük ve istiklalinin sembolü olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden ilan edişinin yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Azerbaycan'ın bağımsızlığı, sadece bir coğrafyanın değil, bütün Türk dünyasının istiklal meşalesidir. Nice badirelerden geçerek, büyük bedeller ödeyerek elde edilen bu ebedi bağımsızlık, Türk Milletinin ortak gururudur, ortak umududur."

Bağımsızlık mücadelesi kahramanlarını ve tüm şehitleri rahmetle anan Destici, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin "tek millet, iki devlet" anlayışıyla ebediyen süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
