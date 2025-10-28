BBP Genel Başkanı Destici'den "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye Cumhuriyeti, mazisi insanlık tarihi kadar eski Türk milletinin 2 bin yılı aşan devlet geleneğinin tarihi şekillendiren zincirinin son halkası, dünya üzerindeki son ve yıkılmaz kalesidir." ifadesini kullandı.

Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, ülkede, bölgede ve dünyada yaşanan hemen her gelişmenin, Cumhuriyet'in değerini bir kez daha düşünmeye mecbur bıraktığını belirtti.

Devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olarak belirlenmesinin üzerinden 102 yıl geçtiğini anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Devletimizin tarihi hepimiz biliyoruz ki 102 yıldan ibaret değil. Türkiye Cumhuriyeti, mazisi insanlık tarihi kadar eski Türk milletinin 2 bin yılı aşan devlet geleneğinin tarihi şekillendiren zincirinin son halkası, dünya üzerindeki son ve yıkılmaz kalesidir. Kendimiz de dahil olmak üzere varlığımızı şekillendiren gerçekleri bir anlığına bile olsa unutmamalıyız. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni sokakta bulmadı. Özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı bize kimse hediye etmedi. Sahip olduğumuz her şeyi savaşarak ve kan dökerek kazandık."

Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve varoluş hikayesinin her sayfasında şehitlerin kanı, annelerin ve evlatların gözyaşı bulunduğunu vurgulayarak, "Milletimizin acılarla ve fedakarlıklarla kurduğu devletimizin temel taşları olan kuruluş ilkelerini kimsenin oyuncağı etmeyeceğiz. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başta Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere varlıklarını devletimizin ve milletimizin varlığına armağan eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." açıklamasını yaptı.