BBP Genel Başkanı Destici'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimizin ancak devleti güçlü olursa yarınlara güvenle bakacağını asla unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel esaslarının korunmadığı dönemlerde, toplumun ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Destici, 105'inci yılını kutlayan TBMM'nin millet iradesi ve devlet aklını her şeyin üzerinde tutması gerektiğini vurguladı.

Destici, Meclis'in, işgal altındaki topraklarda milletin bağımsızlık mücadelesine liderlik ettiğini ve imkansızlıklar içinde kazanılan zaferle Türkiye'nin kurtuluşunu sağladığını ifade etti.

Meclis'in cumhuriyetle birlikte, "hasta adam" olarak anılan bir imparatorluğun ardından bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet ile toplumu inşa ettiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"TBMM, bu yönüyle hem Türk tarihinde, hem de dünya tarihinde çok önemli ve özel bir yer tutar. Türk milleti, TBMM ile bunun için gurur duyar. Onun geçmişte neleri başardığı, gelecekte de neleri başarabileceğinin en büyük nişanesidir. Evet, eksiklerimiz var. En doğru bakış açısı, bu eksikler konusunda milletimizin Meclis'imize yönelik sitemlerini, yine milletimizin, mazisine bakarak duyduğu, Meclis'ine yönelik sevgisine, ona atfettiği olağanüstü güce ve ondan beklentilerinin büyüklüğüne bağlamak olmalıdır."

"Güçlü Türkiye için ahlaki siyaset ve gençlere güven"

Mustafa Destici, ülkelerin refahını, güçlü demokrasi geleneği, güvenilir hukuk sistemi ve ahlaki değerlere dayalı bir siyaset anlayışının belirlediğini ifade etti.

Türkiye'nin daha müreffeh ve mutlu bir ülke olmasının, milli ve manevi kimliğe sahip çıkılarak, toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Destici, bu hedefe ulaşmada en büyük potansiyelin ise gençlerde olduğunu dile getirdi.

Vatanı korumanın çocukları korumakla başladığının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Milletimizin ancak devleti güçlü olursa yarınlara güvenle bakacağını asla unutmamalıyız. Bu inanç ve düşüncelerle, başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı yöneten, onu zaferle sonuçlandırarak Cumhuriyeti kuran 1. Meclis'in kahraman üyelerini, milli mücadeleyi kazanarak, Anadolu'nun Türk milletine vatan olmaya devam etmesini sağlayan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, milletimizin aydınlık geleceğine vesile olması dileklerimle kutluyorum."