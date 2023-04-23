BBP Genel Başkanı Destici'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), milli egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olduğunu vurgulayan Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 103. yılını, necip milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'mızı milletimizin, Türk dünyasının ve İslam aleminin yaşadığı acıların son bulmasına, birliğimize, beraberliğimize, birlikte var olma irademizin güçlenmesine vesile olması dileklerimle kutluyorum."

Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin var olma mücadelesi olduğuna işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"İşgal şartlarında yokluklar içinde Kurtuluş Savaşımızı, milletimizin var olma mücadelesini yöneten sadece Allah'a ve milletine sırtını dayayarak verdiği savaşta, yurdun her karış toprağını düşmandan temizleyerek zafer kazanan bir Meclise sahibiz. Kaybedilmiş bir savaşın, yıkılan bir imparatorluğun ardından, bağımsız, hür, çağdaş, güçlü bir devlet ve toplum inşa eden bir Meclise sahibiz. Bu yönleriyle hem Türk tarihinde hem de dünya tarihinde çok önemli ve özel bir yer tutan bir Meclise sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimiz de Meclisiyle gurur duyuyor. Onun geçmişte neleri başardığını ve gelecekte neleri başarabileceğini en iyi aziz milletimiz biliyor.

23 Nisan'ı çocuklarımıza, istikbalimizin umut ışıklarına armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi Meclisimizin kuruluşundan bugüne milletimizin istiklali ve istikbaline hizmet etmiş ve bugün aramızda olmayan tüm üyelerini rahmetle, saygıyla yad ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için her işimizi, her gayretimizi tüm fedakarlıklarımızı adadığımız, istikbalimiz, umutlarımız çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."