BBP Genel Başkanı Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici mesajında, 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya "mareşal" rütbesi ve "gazi" ünvanı verildiğini hatırlattı.

Resmi Gazete'de 24 Ağustos 2003'te yayınlanan yönetmelik ile 19 Eylül'ün "Gaziler Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsatan Destici, toplumların yaşamasına ve gelişmesine katkı sağlayan etkenlerin ancak güvende olunduğunda anlam taşıdığını ifade etti.

Destici, Türk milletinin tarih boyunca süren yolculuğunda sayısız badireyle karşılaştığını ve ülkenin bugünkü sınırlarında tarihsel süreçte sayısız topluluk ve sayısız medeniyetin var olduğunu belirtti.

Sayısız alanda insanlığın gelişimine, tarihine yön veren milletlerin, güvenliklerini temin etmede zaafa düştükleri anda, geri dönmemek üzere tarih sahnesinden silindiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Bugün de aynı mücadeleye devam ediyoruz. Bir gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız, bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, sahip olduğumuz kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz. Mete Han'dan, terörle mücadelede hayatlarını ortaya koyarak milletimizin var olma mücadelesine katkı sağlayan güvenlik güçlerimize, milletimizin beka davasının neferleri olan ve bugün aramızda olmayan tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara da hürmetle şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet ve istihbarat kuruluşlarımızda görev yapan kahraman vatan evlatlarımız başta olmak üzere, gazilerimizin ve milletimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum."