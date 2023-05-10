BBP Genel Başkanı Destici, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turda biteceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibinin en az 7 puan önünde seçimi tamamlayacağını düşündüğünü belirtti.

Destici, TGRT canlı yayınında Cem Küçük'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceği sorusuna yönelik Destici, son geldikleri noktada, seçimin ilk turda biteceğini söyleyerek, yurt dışı oy verme işleminin tamamlandığını, 2018 seçimlerindeki sonuçlara bakıldığında Cumhur İttifakı'nın orada yüzde 65 bandında bir oyu bulunduğunu ifade etti.

Mustafa Destici, bu seçimde de bu oy böyle gerçekleştiğinde Cumhur İttifakı'nın yurt dışında 1,2-1,3 gibi bir avantaj elde ettiğini belirterek, "7'li masanın yurt dışı oylarında ise orada Cumhur İttifakı'ndan sonra en çok oy olan Yeşil Sol ya da bu HDP, PKK. Çünkü onu Avrupa destekliyor. Burada birtakım ödünler vererek HDP'ye teslim oldular. Orada da oylarına karşılık teslim oldular. Nitekim orada 3 civarında biz oy alıyoruz Cumhur İttifakı olarak. Onlar da yüzde 1,5 tekabül edecek bir oy alıyor oranın oyuna göre. Neticede arada 1-1,5'luk gibi fark oldu." değerlendirmesini yaptı.

Cem Küçük'ün "49-49'a gelirse diyelim ki, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda 50-51'le almış oluyor" demesi üzerine Destici, "Şu anda zaten 49'larda. 49'un da biraz üzerine çıktı. Yurt dışı oylarıyla birlikte ben rahatlıkla seçimin birinci turda biteceğini, Cumhurbaşkanımız ve bizim de cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçimi kazanacağını bekliyoruz, öyle ümit ediyoruz, bu yönde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'ndan Sinan Oğan'ın da aday olduğunu anımsatan Destici, bu iki adaya oy verecek seçmenlere şöyle seslendi:

"Özellikle milliyetçi, ülkücü, vatansever seçmenlere de buradan bir çağrı yapalım. Neticede seçimi kazanamayacakları ve ikinci tura da kalamayacakları gözüktü yapılan anket çalışmalarında. Dolayısıyla, özellikle milliyetçi, vatansever, ülkenin birliğini, devletin varlığını, milletin istiklalini ve istikbalini öne koyan seçmenlerimizden birinci turda da Cumhurbaşkanımıza oy vererek bu işi ikinci tura bırakmayalım diyorum.

Kırgınlıkları, öfkeleri, kızgınlıkları olabilir. Geçmişte partileriyle yaşadıkları birtakım problemler de olabilir. Bunların hepsini anlıyorum. Ama mesele bugün geldiğimiz noktada devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin kardeşliği söz konusu. Çünkü Kılıçdaroğlu diyor ya 'Sana söz.' Herkese bir söz veriyor. Bunları yapacak, yapamayacak bu ayrı tartışma konusu. Ama en büyük sözü, en büyük tavizi PKK'ya ve onun uzantılarına verdiği açık. Özerklik sözü veriyor, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti sözü veriyor. Apo, Demirtaş dahil bütün terörist suçlularını içeriden dışarıya çıkarma sözü veriyor. Avrupa'dakiler, Kandil'dekiler hepsini, bütün terör örgütü mensuplarını affedip Türkiye'ye getirme sözü veriyor. ABD'ye ayrı bir söz veriyor."

"Türkiye'nin sinir uçlarına dokunuyor Kemal Bey"

"Zor değil tehlikeli bir aday" olduğunu söylediği Kılıçdaroğlu'nun mezhepçilik yaptığını, hiçbir cumhurbaşkanı adayının bugüne kadar mezhebini açıklayıp oy istemediğini belirten Destici, geçmişte bu mesele yüzünden çok büyük acılar yaşandığını, Türkiye'yi bu mesele yüzünden karıştırmaya, iç savaşa götürmeye çalışanlar olduğunu ancak milletin buna prim vermediğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun bunu bilmeyerek yaptığını düşünmediğini ve sadece bir oy hesabı olduğunu da düşünmediğini aktararak, "Türkiye'nin sinir uçlarına dokunuyor Kemal Bey. Aynı şeyi Kürtlerle ilgili yaptı. Çıktı bir gün de bir twit attı yine, 'Bütün Kürtleri terörist ilan ediyorlar ya da öyle görüyorlar' dedi. Bu ülkede kim Kürtleri terörist görür? Kürtler bizim kardeşimiz. 1000 yıllık kardeşliğimiz var. Hatta biz şu anda soydaş da olmuşuz, kanımız kanımıza karışmış." diye konuştu.

Meclis seçimini Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı açısından nasıl gördüğüne ilişkin soru üzerine Destici, orada sıkıntı olmayacağını, Cumhur İttifakı'nın rahatlıkla meclis çoğunluğunu elde edeceğini kaydetti.

Avrupa medyasının, Türkiye'deki seçimlere yönelik yazıları ve sosyal medya paylaşımları hakkında görüşü sorulan Destici, Batı'da herkesin Türkiye düşmanı olmadığını, dost ülke, yönetici ve vatandaşların da bulunduğunu anlattı.

Destici, Rusya'yla Akkuyu Nükleer Santrali'ni kuran, kendi doğal gazını çıkaran Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmazsa daha da büyüyeceğini, gelişeceğini, Batı'nın bundan korktuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye artık kendi helikopterini, savaş helikopterini, savaş gemisini yapıyor. Kendi mühimmatlarını, bombalarını yapıyor. Kendi İHA'larını, SİHA'larını yaptı. Hürjet'i yaptı. F-35'ten daha üstün özellikleri olduğu söylenen Milli Muharip Uçağı KAAN'ı çıkarttı hangardan. TCG Anadolu var. Türkiye, böyle olduğu zaman ne yapacak? ABD'den füze, gemi, uçak istemeyeceğiz, tam bağımsız bir şekilde. Bugün niye Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kuramıyor? Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı yapmasaydık çoktan kurmuştu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere güvenerek HDP Diyarbakır milletvekili adayı çıkıp ne diyor? 'Biz hem özerkliği alacağız hem Afrin'i de Türk ordusundan geri alacağız' diyor. Şu haine bakar mısın? Daha dün, birkaç gün önce, Pervin Buldan, '14 Mayıs'tan sonra Abdullah Öcalan, Demirtaş dahil hepsini çıkaracağız' diyor."

???????- "CHP'lilerin önemli bir kısmının tepki olarak sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum"

"Türkiye'nin yüzde 60-65'i muhafazakar milliyetçi seçmen. CHP'li milliyetçiler de fazla İYİ Partiden de. Bunların seçimde nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? Benim gördüğüm, Anadolu'da CHP'liler HDP işinde bir sıkıntı görüyorlar." sorusu üzerine BBP Genel Başkanı Destici, şu yanıtı verdi:

"Bu hassasiyette olan CHP'lilerin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum bir tepki olarak. İYİ Partiye oy verenlerin de bir kısmı ya Cumhurbaşkanımıza verecek ya onlar da sandığa gitmeyecek ya da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmayacak, partilerine oy verseler de. Ben Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda biteceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın rakibinin en az 7 puan önünde seçimi tamamlayacağını düşünüyorum.

Özellikle milliyetçi, muhafazakar, maneviyatçı seçmene seslenmek istiyorum. Bugün devletimizin varlığı söz konusudur. 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı ülkeyi bölmekten ve PKK'ya özerklik vaadinde bulunmaktadır açıkça. Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin varlığından rahatsız olmadığını, bir başkası olacağına PYD'nin olması gerektiğini söylemiştir. PKK'lı ve özellikle Marksist, Leninist, ateist, sol grupların tamamıyla ilişki içindedir. Onların desteğini almıştır ve bunun karşılığında da tüm teröristlerin hapishaneden bırakılmasını, yurt dışında olanların da affedilerek Türkiye'ye dönmesinin de sözünü verdiğini bizzat HDP'li Sırrı Sakık, Pervin Buldan açıklamıştır. Bu sözler üzerine bir HDP milletvekili de hadsizce, pervasızca 'İmralı'nın kapısını kıra kıra' Abdullah Öcalan'ı, İmralı canisini çıkaracaklarını söylemişlerdir. Ama onlar boş hayal kurmaya devam etsinler. Onların desteklediği, onların cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaybedecek."