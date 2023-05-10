BBP Genel Başkanı Destici, Beykoz ve Ümraniye'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yıllarca kendi uçaklarımızı, helikopterlerimizi yapamadık. Artık kendi savaş gemilerimizi, helikopterlerimizi, uçaklarımızı yapabiliyoruz. Demek bu millet yapabiliyormuş. Önemli olan kararlı bir irade, devletin başı ve onun yanında kenetlenmiş bir Cumhur İttifakı gerekiyormuş." dedi.

Destici, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz ve Ümraniye'de vatandaşlarla buluştu. Programına Beykoz Kavacık Yaşam Merkezi'nde başlayan Destici, Giresunlularla yemek programında bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, Türkiye'nin son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda artan gücüne değindi.

Türkiye'nin coğrafyasındaki savaş, deprem, hastalık ve felaketlere rağmen uluslararası arenada büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Destici, "Dünyada pek çok ülkede tahıl sıkıntısı sebebiyle açlıklar baş göstermişken, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız devreye girerek tahıl ambarı koridorunun açılmasını sağladı. Pek çok yerde esir takası başta olmak üzere bazı ateşkeslerin sağlanmasında da etkin rol oynadık." dedi.

Destici, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından da millet ve devlet olarak ele ele çalıştığını ve depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Yaklaşan seçimler öncesinde ittifakların halka iyi tanıtılması gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyor. Bakanlık istiyor. Milletvekillikleri aldılar. Ama HDP önce onları istemiyor. HDP, PKK ne diyor? 'Önce Suriye'nin kuzeyinde terör devletini kabul edeceksiniz.' diyor. Kılıçdaroğlu da bunu kabul etti mi? Etti. 'Güneyimizde bir başkası olacağına PYD yani PKK olsun.' diyor. Peki ikinci talepleri ne? 'Bize özerklik vereceksin.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde. Kılıçdaroğlu bunu da kabul etti mi? Etti. 'Ben cumhurbaşkanı olursam yerel yönetimler özerklik şartını mutlaka geçireceğim.' diyor. Biz de diyoruz ki sen cumhurbaşkanı olamayacaksın. Bu ülkeyi bölemeyeceksin. Bu devletin varlığına zeval veremeyeceksin. Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksın."

Destici, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bağımsızlık ve geleceğinin teminatı olduğunu belirterek, vatandaşlardan oylarını bu doğrultuda kullanmalarını istedi.

"Oyu hizmet için istiyoruz, kendimiz için değil milletimiz için istiyoruz"

Beykoz'daki programının ardından Ümraniye'de Kayseri Develililerle buluşan Destici, yıllarca Türkiye'nin potansiyelini kullanmasına izin verilmediğini ve gelişiminin belirli çevrelerce sürekli engellendiğini söyledi.

Destici, Türkiye'nin son yıllarda öz güveni ve girişimleriyle büyük ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Yıllarca kendi uçaklarımızı, helikopterlerimizi yapamadık. Artık kendi savaş gemilerimizi, helikopterlerimizi, uçaklarımızı yapabiliyoruz. Demek bu millet yapabiliyormuş. Önemli olan kararlı bir irade, devletin başı ve onun yanında kenetlenmiş bir Cumhur İttifakı gerekiyormuş." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin bu gelişimin devamı için önemli olduğunu ifade eden Destici, cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliği için de BBP'li adaylara oy verilmesini istedi.

Destici, "Oyu hizmet için istiyoruz, kendimiz için değil milletimiz için istiyoruz. Bu 5 yıllık süreçte bir milletvekili olarak EYT'nin çıkarılmasından sözleşmelilere kadro verilmesine, 3600 ek göstergeden diğer iyileştirmelere kadar hepsinde katkımız var. Bütün kanun tekliflerinin altında imzamız var. Müstakil verdiğimiz kanun tekliflerimiz de var." ifadelerini kullandı.

BBP'nin terörle mücadele için Meclis'te önemli bir görev üstlendiğini belirten Destici, "Polisimiz, askerimiz, korucumuz, jandarmamız nasıl kahramanca dağda, ovada mücadele ediyorsa biz de Meclis'te siyasi olarak mücadelemizi veriyoruz. Bakın ben Meclis'te olduğum süre içinde HDP'nin başkanvekili ile asla tokalaşmadım, onun yönettiği oturumlara katılmadım. 'Siz PKK'yı terör örgütü olarak tanımadığınız sürece ben de sizi tanımıyorum.' dedim ve asla ona 'Başkanım' demedim, demem." şeklinde konuştu.