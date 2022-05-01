BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' KAMPANYASINA DESTEK

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığı'nın emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla başlattığı 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyasına destek verdi. BBP'den yapılan açıklamaya göre, BBP lideri Destici'nin Ramazan Bayramı süresince trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak için 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganına destek oldu. Destici, trafikte neden olabileceği olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla araca binerek 'Bayramınız kemerli olsun' dedi. Destici, trafik kazalarının yaşanmaması, kazaların hafif ve kayıpsız atlatılması için vatandaşlarımızın trafikte kurallara azami derecede uyma ve hassaten 'emniyet kemeri' kullanımına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Destici, vatandaşlara kazasız, belasız yolculuklar ve hayırlı bayramlar dileklerini de iletti. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel