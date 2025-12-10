BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkati çekerek, "Bu tablo terörden daha tehlikeli. Bütün ekonomik tablolardan daha tehlikeli." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine değinen Destici, çalışmaları takip ettiklerini, konuya ilişkin önerilerini ve eleştirilerini paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin son 7 yılda nüfusu en fazla azalan 7 ülkeden biri olduğunun altını çizen Destici, "Bu tablo terörden daha tehlikeli. Bütün ekonomik tablolardan daha tehlikeli. Eğer tedbir almazsak içinde bulunduğumuz gerçek bizi gelecekte baş etmekte zorlanacağımız sayısız problemle karşı karşıya bırakacak." diye konuştu.

Destici, bu problemi çözebilmek için tek seçeneğin, aileyi, evlilikleri, doğumları ve kadınları desteklemek olduğunu dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasından vatanını seven kimsenin rahatsız olmayacağını vurgulayarak, birtakım şartlar sunulmasının ise kabul edilemeyeceğini söyledi.

