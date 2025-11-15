Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir külfet varsa 85 milyon olarak birlikte taşımalıyız. Bu yük emeklinin ya da asgari ücretlinin sırtına bırakılamaz." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir külfet varsa 85 milyon olarak birlikte taşımalıyız. Bu yük emeklinin ya da asgari ücretlinin sırtına bırakılamaz." ifadesini kullandı.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Gürcistan'da düşen C130 tipi askeri uçağın kara kutusuna ilişkin bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını umduklarını belirten Destici, bu sayede spekülasyonların ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

Destici, "Bazı kesimler uçağın kara kutusu incelenmeden birtakım yorumlar yapmaktadır, bunların hiçbir faydası yoktur." diye konuştu.

Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden birinin deprem olduğunu dile getiren Destici, yeni yapılan konutların dayanıklılığına dikkati çekti.

Destici, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerin gelir durumuna değinen Destici, 2023 Ocak'ta en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşının üçte ikisi seviyesindeyken bugün üçte birine gerilediğini söyledi.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin aylıklarına yapılacak zammın bütçeye getireceği yüke ilişkin değerlendirmelere işaret eden Destici, "Bir külfet varsa 85 milyon olarak birlikte taşımalıyız. Bu yük emeklinin ya da asgari ücretlinin sırtına bırakılamaz." dedi.

Destici, "Emeklimizin aldığı ücret bu yeni yılda, 2023 yılındaki seviyesine yükseltilmelidir." diye konuştu.

Destici'nin açıklamalarının ardından, parti teşkilatına yönelik Ege Bölgesi Eğitim Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.