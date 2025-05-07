BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pakistan bizim hem kardeşimiz hem dostumuzdur. Bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan'ın yanıdır." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'e rahmet, ailesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır diledi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına değinen Destici, Pakistan'ın, ABD, Çin ve Rusya arasında yaşanan gerilim ile bölgede yeniden oluşturulmaya çalışılan dengelere kurban edildiğini söyledi.

Destici, " Pakistan'ı, Hindistan ile yaşadığı siyasi ihtilaflar değil, Müslüman olması feda edilebilir bir hedef haline getiriyor. Türkiye her şartta Pakistan'ın yanında yer almalıdır." diye konuştu.

"Özel bir hassasiyetimiz var"

ABD'nin, Hindistan'ı destekleyerek olası bir Hindistan- Pakistan savaşında Çin'i hedef haline getirmeyi amaçladığını savunan Destici, "Pakistan konusunda, Azerbaycan'da olduğu gibi özel bir hassasiyetimiz var. Pakistan bizim hem kardeşimiz hem dostumuzdur. Dolayısıyla Pakistan'ı kim hedef alırsa, kim kötülük etmeye kalkarsa, kim savaşmaya yeltenirse karşısında bizi bulur. Bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan'ın yanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un "Kıbrıs'tan Türkleri kovmak için mücadele etmeliyiz." ifadelerine de tepki gösterdi.

Destici, "Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türklüğünün güvenliğini, Türkiye'nin herhangi bir yerinden ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan vatandaşlarından ayrı tutamayız." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de açılışı yapılan Cumhuriyet Yerleşkesi ve TEKNOFEST'i hatırlatarak, Türkiye'nin KKTC'ye güçlü destek verdiğini söyledi.

Özel'e saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özel'e, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırganın hukuk önünde hak ettiği cezayı almasını diliyor, bu sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. 2004 yılında dört çocuğunu öldürmeye teşebbüs eden, bunlardan ikisini öldürüp ikisini yaralayan ve bunun dışında da birçok suça karışan bir caninin 2020 yılında tahliye edilmesi; hukuk sistemimizin yıllardır milletimizi suça karşı korumakta yetersiz kalan, adalete güveni zedeleyen en büyük zaaf noktalarından biridir. Bu yanlış uygulamadan derhal dönülmeli, masumların hukukunu korumak amacıyla tahliyesiz müebbet ve idam cezası yeniden getirilmelidir."

Mustafa Destici, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirterek, "Enflasyon çift haneli rakamlarda seyretmeye devam ettiği sürece, asgari ücret yılda iki kez artırılmalıdır. Yılda bir kez artış yapılması, çalışanların enflasyona ezdirilmesi anlamına gelir. Bu nedenle temmuz ayında mutlaka ikinci bir artış yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından Destici, Yeniden Refah Partisinin Kırşehir teşkilatından ayrılarak, Büyük Birlik Partisine katılan 1200 kişiyi temsilen 8 kişiye parti rozeti taktı.