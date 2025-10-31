BBP Genel Başkanı Destici: '(Azerbaycan) İki ayrı devletiz ama tek milletiz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'a ilişkin, "İki ayrı devletiz ama tek milletiz. Kardeşlerimiz burada bizi kendi vatanımızdaymış gibi karşılıyor. Kendi vatanımız olarak gördüğümüz ülkede bulunmaktan mutluyuz ve gururluyuz." dedi.

Destici, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretlerinde Destici'ye, YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov eşlik etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Azerbaycan'ın Türkiye için sadece kardeş ve dost değil, "can" bir ülke olduğunu söyledi.

Destici, "İki ayrı devletiz ama tek milletiz. Kardeşlerimiz burada bizi kendi vatanımızdaymış gibi karşılıyor. Kendi vatanımız olarak gördüğümüz ülkede bulunmaktan mutluyuz ve gururluyuz." ifadesini kullandı.

Karabağ Zaferi'ne işaret eden Destici, "30 yıl aradan sonra işgalden kurtarılan Türk topraklarını, Karabağ'ı ziyaret edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, halkını ve ordusunu Karabağ'da elde ettikleri muhteşem zafer dolayısıyla kutluyorum." dedi.

Destici, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğini vurgulayarak, "Ekonomik, siyasi, askeri ve diğer tüm alanlardaki işbirliği iki ülkeyi daha güçlü ve güvenli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, TÜRKPA'yı ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, Azerbaycan temasları kapsamında, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya geldi. TÜRKPA Genel Sekreterliğini ziyaret eden Destici, Hasan'dan kuruluşun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Destici, ziyareti kapsamında YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Budagov ile görüşecek, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Hankendi ve Fuzuli gibi şehirleri ziyaret edecek.