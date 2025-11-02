Haberler

Mustafa Destici, Azerbaycan'da Şehitleri Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın Ağdam kentindeki şehitlikte 1. Karabağ Savaşı ve Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden soydaşların kabirlerini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Destici, Türk dünyasının ortak kaderini vurgulayarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının önemine dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın Ağdam kentinde bulunan şehitlikte, 1. Karabağ Savaşı'nda ve Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitiren soydaşların kabirlerine ziyarette bulundu, şehitler için dua etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Destici, Türk dünyasının ortak kaderini bir kez daha hissettiklerini belirterek, "Karabağ, Türk'ün öz yurdudur. Bu topraklarda can veren aziz kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının altını çizen Destici, "Biz iki ayrı devletiz ama tek milletiz. Bu birlik ve beraberliğimiz, aziz şehitlerimizin hatırası üzerine kurulmuştur" ifadelerini kullandı

