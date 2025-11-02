Mustafa Destici, Azerbaycan'da Şehitleri Ziyaret Etti

(ANKARA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1. Karabağ Savaşı'nda ve Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitiren soydaşların kabirlerini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın Ağdam kentinde bulunan şehitlikte, 1. Karabağ Savaşı'nda ve Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitiren soydaşların kabirlerine ziyarette bulundu, şehitler için dua etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Destici, Türk dünyasının ortak kaderini bir kez daha hissettiklerini belirterek, "Karabağ, Türk'ün öz yurdudur. Bu topraklarda can veren aziz kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının altını çizen Destici, "Biz iki ayrı devletiz ama tek milletiz. Bu birlik ve beraberliğimiz, aziz şehitlerimizin hatırası üzerine kurulmuştur" ifadelerini kullandı