BBP Genel Başkanı Destici: Ayrışma Sebebi Değil, Zenginliğimiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, etnik köken, mezhep, yaşayış biçimi farklılıklarını "ayrışma sebebi" değil, "zenginlik" olarak gördüklerini belirtti.

Destici, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek ve beraberindeki heyeti, partisinin genel merkezinde kabul etti.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Destici, "İster etnik köken farklılıkları olsun, ister mezhebi ya da inanç farklılıklarımız, yaşayış farklılıklarımız olsun biz bunları hiçbir zaman bir ayrışma sebebi değil, tam tersine bir zenginlik olarak gördük." dedi.

İnsanların kimliklerinin, inançlarının ve mezheplerinin, tartışılabilecek bir konu olmadığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Anadolu kültürü bunu gerektiriyor. Hacı Bektaş Veli'nin, Hazreti Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin, Yunus Emre'nin öğretisi de bunu gerektiriyor. Yunus'un dediği gibi 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' anlayışıyla bu sevgi ve hoşgörü tohumlarını Anadolu topraklarına, bu vatana ekmişler. Bizim bin yıllık kardeşliğimizin mayasını da bu kültürümüz oluşturmaktadır. Büyük Birlik Partisi adı üzerinde büyük birliktir. Dolayısıyla da Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, doğulusuyla, batılısıyla bu milleti bir, beraber ve bütün olarak görmektedir. Bu birliğe ve bütünlüğe katkı sağlayacak her oluşumun, her adımın yanındadır. Bu birliği ve beraberliği bozacak her türlü hareketin de karşısındadır."

Kabulde, Cem Vakfı Genel Başkanı Tükek de taleplerini dile getirdi.