BBP Genel Başkanı Destici, Ataşehir'de partililerle kahvaltıda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesine 5 yıl daha ihtiyacı olduğunu belirterek, "Onun devlet adamı ağırlığına bir 5 yıl daha Türkiye'nin ihtiyacı var çünkü içinden geçtiğimiz şartlar bunu Türkiye için adeta...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesine 5 yıl daha ihtiyacı olduğunu belirterek, "Onun devlet adamı ağırlığına bir 5 yıl daha Türkiye'nin ihtiyacı var çünkü içinden geçtiğimiz şartlar bunu Türkiye için adeta bir zorunluluk haline getiriyor." dedi.

Ataşehir'deki bir restoranda partililerle düzenlenen kahvaltıda konuşan Destici, Cumhur İttifakı'nda devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini önceledikleri için yer aldıklarını söyledi.

Bütün dertlerinin, davalarının ve uğraşlarının bunun için olduğunu ifade eden Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye ve Türk milleti sevdalısı olduğunu anlattı.

Destici, Yazıcıoğlu'nun Sivas'a da ayrı bir sevgisi ve sevdası olduğunu aktararak, "Dolayısıyla da Sivaslılar için gerçekten yapamayacağı şey yoktu. Biz de onun yolunun yolcusuyuz, takipçileriyiz. Ben Eskişehirliyim ama Eskişehir'den çok Sivas'a gidip geliyorum." diye konuştu.

Sivas'ın partisi için de ayrı bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Destici, artık Ankara-Sivas Hızlı Treni ile Ankara'dan 2 saat, İstanbul'dan ise 6 saatte buraya ulaşım sağlanabileceğini bildirdi.

Destici, Sivas'ın da kendilerine karşı ayrı bir teveccühü olduğunu belirterek, "Seçimde baraj yok. Dolayısıyla da kim ne kadar oy alırsa o kadar milletvekili çıkaracak. Ben Sivaslılardan şunu bekliyorum: İstanbul'da en azından her bölgeden 2-3 milletvekili hatta benim aday olduğum birinci bölgede bu 5'e de çıkabilir. Biz Sivaslıların da desteğiyle Sivaslılar başta olmak üzere tüm Türkiye'yi temsil etmek için meclise gitmek arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Destici, "Türkiye'nin onun tecrübesine bir 5 yıl daha ihtiyacı var. Onun devlet adamı ağırlığına bir 5 yıl daha Türkiye'nin ihtiyacı var çünkü içinden geçtiğimiz şartlar bunu Türkiye için adeta bir zorunluluk haline getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin büyük bir birliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Destici, Cumhur İttifakı ile bunu oluşturduklarını kaydetti.

Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığını, ABD'nin Türkiye'ye yapmayacağının bir garantisi olmadığına işaret ederek, "Onun için bu İHA'lar, SİHA'lar, yerli savaş uçakları, akıllı bombalar, füzeler, Altay tankları bunlar Türkiye'nin bekasını ilgilendiren meseleler ve bunların tamamlanması için 5 yıla ihtiyacı var." dedi.

Erkeklerin işe başlamadan önce askerliğini yapmış olsalar dahi emekli olurken askerlik borçlanması yapabildiklerini aktaran Destici, "Onu saydırıp emekli oluyorlar ama kadınlar işe girmeden önceki doğumlarını borçlanamıyorlar. İşte biz şimdi BBP olarak kadınlarımızın işe girmeden önceki doğumlarını da doğum borçlarına saydırıp erken emekli olmalarının önünü açacağız." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, eşi vefat eden vatandaşların sigorta priminde 1800 günü tamamlayamaması durumunda geriye dönük borçlanmalarının önünü açacaklarını dile getirdi.

Kahvaltıya, Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in yanı sıra bazı milletvekili adayları ve partililer katıldı.