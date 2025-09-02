Destici: Terör Örgütlerine Asla Güvenmiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Devletimiz bir adım atmıştır. İyi niyetli bir adımdır, iyi niyetinden şüphemiz yoktur ama biz 40 yıldır bu ülkeye, bu devlete, bu millete savaş açmış, tasması emperyalistlerin elinde olan hain terör örgütlerine, onun mensuplarına ve sözcülerine asla güvenmiyoruz." dedi.

Destici, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Genel Başkanı Ziya Sözen ve beraberindeki heyeti, BBP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Burada konuşan Destici, Türkiye'nin hiçbir noktasında terör veya teröristin olmadığını, Irak'ın kuzeyinde, İran'ın güneybatısında, Suriye'nin kuzeyinde ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde terör örgütünün uzantıları ya da asli unsurlarının bulunduğunu söyledi.

"Bunlar 'Biz topyekun silah bırakacağız' diyorlarsa bıraksınlar. Bundan hiçbirimiz rahatsızlık duymayız. Tam tersine terörün bitmesine memnun oluruz." ifadelerini kullanan Destici, 5-10 silahın yakılmasının ardından geri kalan silahların hala ellerinde bulunmasının doğru olmadığını vurguladı.

Destici, Türkiye sınırları içerisindeki PKK'nın silah bırakıp ya da kendini feshedip, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapısının devam etmesini kabul etmediklerini dile getirdi.

Terörle mücadele konusunda net olduklarının altını çizen Destici, "Devletimiz bir adım atmıştır. İyi niyetli bir adımdır, iyi niyetinden şüphemiz yoktur ama biz 40 yıldır bu ülkeye, bu devlete, bu millete savaş açmış, tasması emperyalistlerin elinde olan hain terör örgütlerine, onun mensuplarına ve sözcülerine asla güvenmiyoruz." dedi.

Kabulde, AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen de taleplerini iletti.