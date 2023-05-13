BBP Genel Başkanı Destici, Anneler Günü'nü kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Artık hepimizin annesi olan şehit annelerini hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Artık hepimizin annesi olan şehit annelerini hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Destici, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yıl Anneler Günü'nü, şehit annelerinin, evlatlarının katillerinin devlet yönetimine yamanmaya çalışılmasından dolayı duydukları hüzün ve endişenin gölgesinde kutlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Destici, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah'ın Lokman Suresi'nde 'Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik.' emrinin; Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Hadis-i Şerif'inin istikametinde şekillenen, ödenmesi mümkün olmayan bir hakkın idrakiyle annelerimize sarılırken, artık hepimizin annesi olan şehit annelerini hiç unutmayacağız. Allah kimseyi şehit annelerinin, 'Evladımın katilleriyle yan yana ne işin var?' sorusuna muhatap olma müptezelliğine düşürmesin."